中国货币市场: 月末因素致回购利率普涨,但资金面整体仍较宽松

路透上海1月31日 - 中国银行间资金市场周四早盘质押式回购 利率普涨,隔夜及14天品种上涨均超过20个基点(BP).市场人士表示,月末因素致今日资金需求活跃,利率惯性走升,但央行本周也有净投放助力,资金面仍难言紧张,整体较为宽松.

交易员并表示,今天七天品种开盘直接锁定在3.35%,达到了央行同期限逆回购的利率水平,但随后加权利率回落到3.25%附近;而14天品种前两日回落后今日走升,不过并未超过周一的利率水平,均显示流动性当前仍较为乐观.

"都涨了一点,不难借也不难出,市场还是没到紧张的水平吧."华南一位银行交易员称.

她并指出,春节因素至今未造成资金面明显紧张,目前较为担心的扰动因素是因揽存竞争,造成部分银行存款流失所引发的流动性压力.但从今日表现来看,其所在的银行1月的存款规模较为稳定,春节前料市场流动性问题应不大.

业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额1,000亿元人民币的七天期逆回购操作.据路透计算,央行公开市场本周将净投放590亿元.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜一天 2.3187 2.1053 +21.34

七天 3.2430 3.2243 +1.87

14天 3.5687 3.3148 +25.39