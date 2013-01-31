《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月31日

台湾经济指标预测--3月29日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 暂无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中纺集团 20 10 12 2/5簿记建档 北京银行 AA+ 2/6 2/7 ======================================================================================== 天瑞集团 6 6 12 2/1簿记建档 广发银行 AA 2/4 2/5 水泥公司 ======================================================================================== 漳州九龙江 22 10 12 2/5簿记建档 民生银行 AA 2/6 2/7 建设公司 ======================================================================================== 中信国安集团 60 20 12 2/5簿记建档 中信证券 AA+ 2/6 2/7 农业银行 ======================================================================================== 云天化集团 50 20 12 2/5簿记建档 中国银行 AA+ 2/6 2/7 ======================================================================================== 南京中电熊猫 35 10.5 12 2/5簿记建档 建设银行 AA+ 2/6 2/7 信息产业集团 平安银行 ======================================================================================== 友谊股份 20 12 12 2/6簿记建档 招商银行 AAA 2/8 2/16 ======================================================================================== 河南煤业化工 100 50 12 2/6簿记建档 中信证券 AAA 2/7 2/8 集团 中信银行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 上海张江集团 11.80 6 5 2/1簿记建档 工商银行 AA+ 2/4 2/5 交通银行 ========================================================================================= 重庆高速 12 2 5 2/1簿记建档 工商银行 AA+ 2/4 2/5 兴业银行 ========================================================================================= 昆明自来水集团 15 8 5 2/1簿记建档 民生银行 AA 2/5 2/6 ========================================================================================= 陕西海升果业 4.5 4.5 3 2/4簿记建档 农业银行 AA- 2/5 2/6 ========================================================================================= 宏图高科 4 4 3 2/6簿记建档 中信银行 AA- 2/7 2/8 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 沈阳市 0.77 0.77 2 2/1簿记建档 建设银行 AAA 2/4 2/5 中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 湖北襄阳 2.27 2.27 3 2/1簿记建档 中信银行 AAA 2/5 2/6 高新区中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 福建宁德 1 1 3 2/1簿记建档 兴业银行 AAA 2/4 2/5 中小企业 ========================================================================================= 江苏连云港 2.7 2.7 3 2/4簿记建档 南京银行 AAA 2/5 2/6 中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 边竞; 审校 曹巍浩)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 钱多无需求，两大银行松口将降短率 * 央行官员称，尽量帮银行收多余资金 * 短票利率大持稳，估下周有下调空间 * 投信和寿险抽资金，RP利率稳中趋下 记者 罗两莎 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资金调度人士称，今天市场资金更趋 浮滥，在没有到期、更无新增需求之下，部分大型行库开始反应市场资金情势，略微拉低拆 款利率，对银行跨季拆款利率在0.37-0.38%，对票券商亦降为0.42%。 对于近日市场资金趋宽松，一不愿具名央行官员表示，除外资汇入外，部分因素是农历 春节后通货持续回笼，市场多出来的资金，央行会尽量帮忙回收；〞这个月情况比较特殊， 即是月底也是季底，目前整个市场资金情况是宽松的。〞 两家大型银行资调人员均称，今天几乎没有做拆出，但不是不做而是没有需求，利率则 无变化，近来市场资金更形宽松，季底过后利率料将下调。 〞利率应该会下来一点点，这两天台币很强，外资进来很多，钱很多，但都没人要拆。 〞前述其中一大型银行资调人员说。 另一大型