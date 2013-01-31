版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 17:01 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月31日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人   注册金额  拟发规模  期限       发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
           (亿元)    (亿元)   (月)                                     (缴款日) 
========================================================================================
暂无
========================================================================================        

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
   发行人   注册金额 拟发规模   期限     发行日      主承销商 主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)    (月)                                  (缴款日) 
========================================================================================
*中纺集团      20      10        12   2/5簿记建档    北京银行    AA+     2/6      2/7
========================================================================================
天瑞集团        6       6        12   2/1簿记建档    广发银行    AA      2/4      2/5
水泥公司
========================================================================================
漳州九龙江     22      10        12   2/5簿记建档    民生银行    AA      2/6      2/7
建设公司    
========================================================================================
中信国安集团   60      20        12   2/5簿记建档    中信证券    AA+     2/6      2/7
                                                     农业银行
========================================================================================
云天化集团     50      20        12   2/5簿记建档    中国银行    AA+     2/6      2/7
========================================================================================
南京中电熊猫   35      10.5      12   2/5簿记建档    建设银行    AA+     2/6      2/7
信息产业集团                                         平安银行
========================================================================================
友谊股份       20      12        12   2/6簿记建档    招商银行    AAA     2/8     2/16
 
========================================================================================
河南煤业化工   100     50        12   2/6簿记建档    中信证券    AAA     2/7      2/8
集团                                                中信银行
========================================================================================
      
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商  主体评级   起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)   (年)                                   (缴款日)   
=========================================================================================
上海张江集团  11.80      6      5   2/1簿记建档   工商银行    AA+       2/4     2/5
                                                  交通银行   
=========================================================================================
重庆高速      12         2      5   2/1簿记建档   工商银行    AA+       2/4     2/5
                                                  兴业银行    
=========================================================================================
昆明自来水集团  15       8      5   2/1簿记建档   民生银行    AA        2/5     2/6
=========================================================================================
陕西海升果业  4.5       4.5     3   2/4簿记建档   农业银行    AA-       2/5     2/6
=========================================================================================
宏图高科       4         4      3   2/6簿记建档   中信银行    AA-       2/7     2/8
                                          
=========================================================================================
    
4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
沈阳市       0.77    0.77       2  2/1簿记建档   建设银行      AAA       2/4      2/5
中小企业                      (中债信用增进公司提供担保)
=========================================================================================
    
5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日    主承销商   债项评级   起息日  上市日
            (亿元)   (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
湖北襄阳      2.27     2.27      3     2/1簿记建档 中信银行     AAA        2/5     2/6
高新区中小企业                 (中债信用增进公司提供担保)
=========================================================================================
福建宁德       1         1       3    2/1簿记建档  兴业银行     AAA        2/4     2/5
中小企业
=========================================================================================
江苏连云港    2.7      2.7       3    2/4簿记建档  南京银行     AAA        2/5    2/6
中小企业                       (中债信用增进公司提供担保)  
=========================================================================================       
    
   注:*代表新增.(完)

 (整理 边竞; 审校 曹巍浩)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐