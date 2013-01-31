港股业绩: 恒隆地产去年基本纯利劲增98%胜预期,受惠出售香港物业收益

路透香港1月31日 - 主力发展中国内地商业房地产的恒隆地产 周四宣布,2012年度基本纯利按年增长98%,远胜市场预期,受惠期内出售香港剩余住宅单位和非核心投资物业,和内地收租物业组合贡献增加带动.

截至去年12月底止全年,恒隆地产撇除投资物业重估后的基本纯利为61.78亿港元,远高于汤森路透综合15名分析师平均预测的47.1亿港元.

其中公司去年上半年出售了108个奥运站住宅项目"浪澄湾"和九个九龙站豪宅"君临天下"余货单位,带来8.46亿港元的相关溢利;而下半年并没有再出售住宅单位.

此外,公司于年内出售多个位于香港的非核心收租物业,包括红A中心、柏景台、丽港城商场、百佳商业中心及乐基中心等,录得溢利21.48亿港元.

近年将业务重心转移至内地购物商场等商业项目的恒隆地产,去年租金收入和溢利分别按年上升10%和11%.其中内地租金收入及溢利升幅均达18%,远高于香港分别为3%和4%的增幅.

截至去年底止,恒隆地产的现金及银行结余达360.25亿港元,扣除债项后仍持有净现金62.89亿港元.

公布业绩前,恒隆地产早盘收低1.02%,报29.25港元;大盘恒生指数 跌0.52%.(完)

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