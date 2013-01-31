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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 17:43 BJT

更新版 3-中国货币市场: 月末因素致回购利率普涨但资金仍宽,隔夜回购成交创天量

(新增第四段市场评论)

路透上海1月31日 - 中国银行间资金市场周四质押式回购 利率普涨,隔夜及14天品种上涨均超过20个基点(BP),其中隔夜回购成交突破7,000亿元,创出历史新高.市场人士表示,月末因素致今日资金需求活跃,利率惯性走升,但央行本周也有净投放助力,资金面仍难言紧张,整体较为宽松.

交易员并表示,今天七天品种开盘直接锁定在3.35%,达到了央行同期限逆回购的利率水平,但随后加权利率回落到3.25%附近;而14天品种前两日回落后今日走升,不过并未超过周一的利率水平,均显示流动性当前仍较为乐观.

今日银行间市场质押式回购总成交量为8,046.68亿元人民币,其中隔夜品种成交量为7,218.04亿元,较上日增加11.1%. 隔夜回购此前成交量高点是2012年5月17日的6,806.69亿元.

上海一银行交易员指出,除了春节临近,机构备付需求逐渐增多的因素外,月末资金需求上升亦是促成今日隔夜回购成交再上层楼的推手.

中国央行1月18日宣布,即日起启用公开市场短期流动性调节工具(SLO),原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.此举令市场资金面宽松预期大获鼓舞,机构套利和杠杆热情升温,隔夜回购成交连创新高.

"都涨了一点,不难借也不难出,市场还是没到紧张的水平吧."华南一位银行交易员称.

她并指出,春节因素至今未造成资金面明显紧张,目前较为担心的扰动因素是因揽存竞争,造成部分银行存款流失所引发的流动性压力.但从今日表现来看,其所在的银行1月的存款规模较为稳定,春节前料市场流动性问题应不大.

中国人民银行公开市场今日进行总额1,000亿元人民币的七天期逆回购操作.据路透计算,央行公开市场本周将净投放590亿元.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购

其中:隔夜 2.3171 2.1053 +21.18 7,218.04

七天 3.2525 3.2243 +2.82 498.61

14天 3.5684 3.3148 +25.36 132.70

上交所债券回购

一天 2.1850 2.9350 -78.50 1,345.49

七天 3.3150 3.4300 -13.00 107.06

14天 4.6050 5.0600 -45.50 25.98

回购定盘利率

隔夜 2.3600 2.2000 +16.00

七天 3.2400 3.2400 0.00

14天 3.5700 3.2600 +31.00

shibor

隔夜 2.3100 2.1000 +21.00

七天 3.2330 3.2360 -0.30

三个月 3.8878 3.8876 +0.02

===========================================================================(完)

(发稿 徐永/边竞; 审校 林高丽/黄凯)

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