更新版 3-中国货币市场: 月末因素致回购利率普涨但资金仍宽,隔夜回购成交创天量

台湾经济指标预测--3月29日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
(新增第四段市场评论)
路透上海1月31日 - 中国银行间资金市场周四质押式回购 利率普涨,隔夜及14天品种上涨均超过20个基点(BP),其中隔夜回购成交突破7,000亿元,创出历史新高.市场人士表示,月末因素致今日资金需求活跃,利率惯性走升,但央行本周也有净投放助力,资金面仍难言紧张,整体较为宽松.
交易员并表示,今天七天品种开盘直接锁定在3.35%,达到了央行同期限逆回购的利率水平,但随后加权利率回落到3.25%附近;而14天品种前两日回落后今日走升,不过并未超过周一的利率水平,均显示流动性当前仍较为乐观.
今日银行间市场质押式回购总成交量为8,046.68亿元人民币,其中隔夜品种成交量为7,218.04亿元,较上日增加11.1%. 隔夜回购此前成交量高点是2012年5月17日的6,806.69亿元.
上海一银行交易员指出,除了春节临近,机构备付需求逐渐增多的因素外,月末资金需求上升亦是促成今日隔夜回购成交再上层楼的推手.
中国央行1月18日宣布,即日起启用公开市场短期流动性调节工具(SLO),原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.此举令市场资金面宽松预期大获鼓舞,机构套利和杠杆热情升温,隔夜回购成交连创新高.
"都涨了一点,不难借也不难出,市场还是没到紧张的水平吧."华南一位银行交易员称.
她并指出,春节因素至今未造成资金面明显紧张,目前较为担心的扰动因素是因揽存竞争,造成部分银行存款流失所引发的流动性压力.但从今日表现来看,其所在的银行1月的存款规模较为稳定,春节前料市场流动性问题应不大.
中国人民银行公开市场今日进行总额1,000亿元人民币的七天期逆回购操作.据路透计算,央行公开市场本周将净投放590亿元.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间16:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购
其中:隔夜 2.3171 2.1053 +21.18 7,218.04
七天 3.2525 3.2243 +2.82 498.61
14天 3.5684 3.3148 +25.36 132.70
上交所债券回购
一天 2.1850 2.9350 -78.50 1,345.49
七天 3.3150 3.4300 -13.00 107.06
14天 4.6050 5.0600 -45.50 25.98
回购定盘利率
隔夜 2.3600 2.2000 +16.00
七天 3.2400 3.2400 0.00
14天 3.5700 3.2600 +31.00
shibor
隔夜 2.3100 2.1000 +21.00
七天 3.2330 3.2360 -0.30
三个月 3.8878 3.8876 +0.02
===========================================================================(完)
(发稿 徐永/边竞; 审校 林高丽/黄凯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 钱多无需求，两大银行松口将降短率 * 央行官员称，尽量帮银行收多余资金 * 短票利率大持稳，估下周有下调空间 * 投信和寿险抽资金，RP利率稳中趋下 记者 罗两莎 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资金调度人士称，今天市场资金更趋 浮滥，在没有到期、更无新增需求之下，部分大型行库开始反应市场资金情势，略微拉低拆 款利率，对银行跨季拆款利率在0.37-0.38%，对票券商亦降为0.42%。 对于近日市场资金趋宽松，一不愿具名央行官员表示，除外资汇入外，部分因素是农历 春节后通货持续回笼，市场多出来的资金，央行会尽量帮忙回收；〞这个月情况比较特殊， 即是月底也是季底，目前整个市场资金情况是宽松的。〞 两家大型银行资调人员均称，今天几乎没有做拆出，但不是不做而是没有需求，利率则 无变化，近来市场资金更形宽松，季底过后利率料将下调。 〞利率应该会下来一点点，这两天台币很强，外资进来很多，钱很多，但都没人要拆。 〞前述其中一大型银行资调人员说。 另一大型