更新版 1-中国钢铁: 中钢协预计今年经营环境好于去年,但经济效益难提高

台湾经济指标预测--3月29日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
* 中钢协会员企业实现利润下降98%,钢铁主业仍亏损
* 高额税负及地方不合理收费加重钢铁企业负担
* 2013年的钢铁运行环境将好于去年
* 若淡水河谷超大型矿砂船能降低矿石价格和运费就会支持 (新增更多言论和数据)
路透北京1月31日 - 中国钢铁工业协会秘书长张长富周四称,去年其会员企业利润同比下降98.22%,钢铁主业仍是亏损,预计今年钢铁业运行环境好于去年,但仍面临需求增长平缓以及产能过剩等严峻挑战.
张长富在发布会上称,进口铁矿石高价位,钢材低价位,今年钢铁市场形势难以根本好转,中国钢铁行业仍面临严峻挑战,将把化解产能过剩作为全行业一项重要工作,并继续推进铁矿石现货交易平台.
数据显示,2012年中钢协会员企业实现销售收入35,441.1亿元人民币,同比下降4.31%;实现利税740.89亿元,下降54.33%;实现利润15.81亿元人民币,同比下降98.22%.
"从市场需求,钢铁行业亏损,钢价低迷来看,没有任何理由支持(今年)钢价上涨...总体上,矿价要走低."张长富如此预测今年的钢铁业形势.
问及对于淡水河谷40万吨超级铁矿砂船的态度,张长富表示,"中国的港口交通管理部门能不能放行40万吨的超大铁矿砂船,我不得而知,是交通部门主管的事情,而中国钢铁企业希望铁矿石价格下降,铁矿石运费下降,怎么有利于这个,我就支持."
不过中钢协副秘书长屈秀丽称,钢铁行业2012年最困难的时期是7月和8月,9月份宏观政策出来后行情有所好转,从2012年看,最困难的时期已经过去了,但钢铁业的利润非常薄,从目前企业反映情况看,2013年其经营形势还会非常严峻,钢铁企业提高经济效益非常困难.
**高矿价和高税负施压钢铁业**
张长富认为,铁矿石进口高价位,吞噬了钢铁企业的微薄利润,且有些矿石供应商人为抬高矿价十分"露骨",另一方面高额税负及地方不合理收费,进一步加重的了企业负担.
他并强调,由于矿产资源税等税种调高导致企业税负增加,另有一些地方为保证税收不减少想钢铁企业超前征税.
数据显示,2012年中钢协80家会员企业应缴税费为899.64亿元,但实际缴税980.18亿元.
"去年钢材价格长时间处于低位,但只要钢材价格稍有上涨,进口铁矿石便立即跟涨,且涨幅远远高于钢材价格...钢铁企业采购进口铁矿石成为高风险的游戏."张长富称.
他并称,从去年12月下旬至今年1月中旬短短20天时间,进口铁矿石价格每吨上涨44美元涨幅高达38%,而国内钢材价格仅上涨每吨106元,"完全是垄断市场人为拉高价格造成的."
针对矿山哄抬矿价,张长富称,中钢协正在联合商务部和五矿商会核准铁矿石进口资质企业,继续规范铁矿石贸易代理制.
中钢协此前表示,受经济增长速度加快影响,预计中国2013年的钢铁需求将增长3.1%,比去年增速提高0.6个百分点. (完) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 钱多无需求，两大银行松口将降短率 * 央行官员称，尽量帮银行收多余资金 * 短票利率大持稳，估下周有下调空间 * 投信和寿险抽资金，RP利率稳中趋下 记者 罗两莎 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资金调度人士称，今天市场资金更趋 浮滥，在没有到期、更无新增需求之下，部分大型行库开始反应市场资金情势，略微拉低拆 款利率，对银行跨季拆款利率在0.37-0.38%，对票券商亦降为0.42%。 对于近日市场资金趋宽松，一不愿具名央行官员表示，除外资汇入外，部分因素是农历 春节后通货持续回笼，市场多出来的资金，央行会尽量帮忙回收；〞这个月情况比较特殊， 即是月底也是季底，目前整个市场资金情况是宽松的。〞 两家大型银行资调人员均称，今天几乎没有做拆出，但不是不做而是没有需求，利率则 无变化，近来市场资金更形宽松，季底过后利率料将下调。 〞利率应该会下来一点点，这两天台币很强，外资进来很多，钱很多，但都没人要拆。 〞前述其中一大型银行资调人员说。 另一大型