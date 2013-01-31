路透基点: 同泰电子三年期贷款案规模增至12亿台币

路透香港1月31日 - 汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,同泰电子科技三年期贷款规模已经从10亿台币增至等值12亿台币(4,100万美元).

牵头行兼簿记行台湾银行和大众银行各自承贷等值1.897亿台币.星展银行承贷1.897亿台币,分享牵头行头衔.

玉山银行、台湾工业银行、日盛国际商业银行和台北富邦银行各自承贷9,340万台币.兆丰国际商业银行承贷6,990万台币.台湾合作金库银行承贷5,600万台币.

远东国际商业银行、华南银行、新光商业银行各承贷4,680万台币.

交易于1月初签署.

这笔贷款A部分为1.90亿台币定期贷款,及B部分等值10.1亿台币循环信贷,B部分可提取台币或美元.同泰电子母公司--欣兴电子将为贷款提供支持函.

A部分以土地、厂房及设备抵押,利率为初级市场三个月期商业票据加码131个基点.B部分无担保,台币利率为初级市场三、四或六个月商业票据利率加码146个基点,美元利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)或者台北外汇交易中美元隔夜拆款利率(TAIFX3)两者取其高,加码166个基点.

牵头行获得27个基点的先付费用,较早承贷的银行可获得3个基点的优惠费率(early bird fee).

同泰电子是专业软板设计制造商.(完)