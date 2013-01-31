《中国金融分析》本周公开市场重现净投放,节前机构"未雨绸缪"备资金

* 本周转为净投放590亿元,结束此前连四周净回笼

* 节前机构提前准备资金,逆回购需求明显增加

* 下周正式推出SLO的可能性仍小,除非资金严重紧绷

* 美联储QE继续支持,上半年流动性偏宽

作者 刘昕

路透上海1月31日 - 春节假期渐行渐近,本周中国央行公开市场终结开年以来连续四周净回笼,转为净投放590亿元人民币.机构对节前流动性管理愈加谨慎,本周"未雨绸缪"提前准备资金,令逆回购需求明显增加.

市场人士表示,在二级资金市场,近期机构的资金需求有所增加,但整体流动性尚可.在此市况下,本周逆回购操作大幅放量,除应对逆回购到期部分外,也体现出机构为备战月末和春节而提早入手资金铺垫.

而下周是春节前的最后一周,对于央行会否正式启用公开市场短期流动性管理工具(SLO),多数业内人士认为可能性仍不大.因SLO是应急性措施,只有流动性突然大幅收紧才有可能推出,而目前资金面尚宽,且本周公开市场已呈净投放,机构在资金管理方面已有准备.

北京一银行交易员认为,虽然今日的七天逆回购不能完全覆盖春节前一周,但能够为该时段机构自身流动性管理打好基础,留下缓冲的空间.

"比如说我有100亿元的资金缺口,(今天)先投30亿,先把量占上,铺一点底,如果资金松我就不续做;资金紧,我就再投,把70亿元的缺口全补上."

本周央行共进行1,800亿元七天期逆回购操作,其中周四1,000亿元,周二800亿元.利率均为3.35%,维持数月以来的稳势.上周则总共进行1,010亿元逆回购.据路透计算,央行公开市场本周将净投放590亿元.

中国人民银行此前宣布,自1月18日起启用公开市场短期流动性调节工具(SLO),原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.但到目前为止,还未有正式推出的消息.

欲浏览去年三季度来中国央行公开市场单周净投放或净回笼资金变化图,请点选:(link.reuters.com/dyg65t)

**SLO仅为应急,暂难现身**

尽管SLO的号令枪已响,但短期仍难见利剑出鞘.估计下周央行多数可能还是以逆回购常规工具调节流动性.

对于SLO试水的条件,三菱东京日联银行(中国)有限公司首席金融市场分析师李刘阳指出,SLO的推出主要是为应对流动性大幅波动.因此如果市场短期内流动性缺口很大,央行才有可能推出.

"SLO实行时间并不好说,(下周)还是先紧着常规逆回购.SLO是应急用的,银行在发现自己流动性不足的时候,才会去申请."中信证券债券研究员李一鸣指出.

上海一银行交易员指出,SLO属应急工具,有逆回购等常规获取流动性的渠道,而金融机构却需向央行申请使用应急性手段,亦暴露了自身流动性管理的问题.预计机构将更加注重更早、更多的采用常规手段管理自身流动性.这亦解释本周逆回购大幅放量的原因.

另一北京交易员也认为,有过去年春节前资金面几乎崩盘的经历,机构对借钱流动性控制愈加谨慎,今年春节资金需求体现较往年更早,而不是集中在节前一周.因此目前尚宽的资金面也或说明如去年那样紧张的一幕不会重演.

李刘阳也指出,目前二级市场资金利率仍低于逆回购利率水平,处于相对温和的状态.并不需要短期流动性调节.而如果下个星期单日的市场流动性大幅减少,资金利率出现大幅变动的话,才有可能使用SLO.

"它是个支持性工具,并不是为了采取更加宽松的手段,只不过是为防止公开市场操作的间隔期出现很大的流动性变动."他并称.

但上海一券商分析师亦指出,下周公开市场常规操作在周二和周四,如果周五(春节前一天)出现流动性紧张局面,SLO的实施就较有可能.

中国银行间资金市场周四早盘质押式回购 利率普涨,隔夜及14天品种上涨均超过20个基点(BP),其中七天加权回购利率为3.2489%.市场人士表示,月末因素致今日资金需求活跃,利率惯性走升,但央行本周也有净投放助力,资金面仍难言紧张,整体较为宽松.

**流动性预期宽松**

美国联邦储备委员会(FED)周三宣布维持现有刺激计划不变,并对未来美国经济预期相对乐观.长期来看,外围流动性的输入或令中国外汇占款增加,恢复其供应基础货币的能力,上半年流动性预期较为乐观,不排除央行重启正回购操作的可能.

李刘阳表示,虽然美国经济稍见起色,但目前美国通胀和就业水平均低于美联储目标,预计美联储量化宽松政策(QE)将延续至2014年.对应到中国则是外汇占款增量有望扩大,进一步提供基础货币.随着4月开始央票逐步到期,预计上半年流动性都将处于较宽松的状态.

他并认为,在今年上半年,央行对于流动性的调节方式还将以公开市场操作为主,如果流动性过松,不排除使用正回购等手段.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ----------------------------------

逆回购 (周二) 800

(周四) 1,000

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 1,210 ==================================

净投放 590