背景资料: 香港人民币存款及跨境贸易人民币结算汇款额一览

台湾经济指标预测--3月29日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透香港1月31日 - 香港金管局周四公布,2012年12月份香港金融机构的人民币存款余额环比升5.6%,达到 6,030亿元,为连续第三个月回升;全年人民币存余额按年小幅增长2.5%. 2011年下半年至2012年8月人民币预期由升转贬,导致香港人民币资金池成长停滞,甚至下滑.尽管去9月起 中国经济落底回落,人民币恢复升值预期,但2012年人民币存款仅落得个位数增长,远逊于2010年及2011年分别 增长500%、186%. 以下为金管局提供的2009年7月至今,香港人民币存款及跨境贸易人民币结算汇款额月度数据: 月份 结算量(百万元人民币) 新增人民币存款(亿元) 人民币存款总量(亿元 ) *2012.12 264,105 +320 6,030 2012.11 243,018 +163 5,710 2012.10 195,351 +91 5,548 2012.09 239,334 -66 5,457 2012.08 254,164 -109 5,523 2012.07 223,449 55 5,632 2012.06 241,415 38 5,577 2012.05 223,359 15 5,539 2012.04 177,133 -19 5,524 2012.03 227,326 -119 5,543 2012.02 187,494 -98 5,662 2012.01 156,356 -125 5,760 2011.12 239,036 -388 5,885 2011.11 184,988 88 6,273 2011.10 161,464 -37 6,185 2011.09 190,632 132 6,222 2011.08 185,819 368 6,090 2011.07 148,974 186 5,722 2011.06 205,085 48 5,536 2011.05 153,435 381 5,488 2011.04 134,207 593 5,107 2011.03 115,447 437 4,514 2011.02 87,426 371 4,077 2011.01 107,964 557 3,706 2010.12 100,885 353 3,149 2010.11 93,731 625 2,796 2010.10 68,622 678 2,171 2010.09 29,956 189 1,493 2010.08 38,555 267 1,304 2010.07 10,345 140 1,037 2010.06 13,241 50 897 2010.05 6,750 38 847 2010.04 2,983 101 809 2010.03 2,531 47 708 2010.02 411 21 661 2010.01 1,221 13 640 2009.12 1,360 23 627 2009.11 378 31 604 2009.10 19 -9 573 2009.09 34 15 582 2009.08 20 8 567 2009.07 43 15 559 (完) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 钱多无需求，两大银行松口将降短率 * 央行官员称，尽量帮银行收多余资金 * 短票利率大持稳，估下周有下调空间 * 投信和寿险抽资金，RP利率稳中趋下 记者 罗两莎 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资金调度人士称，今天市场资金更趋 浮滥，在没有到期、更无新增需求之下，部分大型行库开始反应市场资金情势，略微拉低拆 款利率，对银行跨季拆款利率在0.37-0.38%，对票券商亦降为0.42%。 对于近日市场资金趋宽松，一不愿具名央行官员表示，除外资汇入外，部分因素是农历 春节后通货持续回笼，市场多出来的资金，央行会尽量帮忙回收；〞这个月情况比较特殊， 即是月底也是季底，目前整个市场资金情况是宽松的。〞 两家大型银行资调人员均称，今天几乎没有做拆出，但不是不做而是没有需求，利率则 无变化，近来市场资金更形宽松，季底过后利率料将下调。 〞利率应该会下来一点点，这两天台币很强，外资进来很多，钱很多，但都没人要拆。 〞前述其中一大型银行资调人员说。 另一大型