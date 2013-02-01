中国数据: 汇丰1月制造业PMI终值跳升至52.3,创两年高位

****澳新经济指标预测--4月10日-4月17日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
路透北京2月1日 - 汇丰(HSBC)周五公布,中国1月制造业采购经理人指数(PMI) 终值跳升至52.3,创两年高位,较初值上修0.4个百分点.这是该指数连续第三个月处在荣枯线50上方.
上月该终值为51.5.PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.
Markit提供的新闻稿并显示,1月制造业产出分项指数跃升至53.1,为2011年3月以来最高水准.
当月采购数量指数较上月增长1.7个百分点,创2011年1月以来最高水准.此外,新订单、新出口订单、就业等分项指数亦纷纷上升,都从侧面验证制造业正进一步复苏.
稍早中国国家统计局公布1月官方制造业PMI微幅回落至50.4,较上月下降0.2个点,低于路透调查预估中值50.9.但仍为连续第四个月处在荣枯线上方.
PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。