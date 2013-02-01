中国数据: 汇丰1月制造业PMI终值跳升至52.3,创两年高位

路透北京2月1日 - 汇丰(HSBC)周五公布,中国1月制造业采购经理人指数(PMI) 终值跳升至52.3,创两年高位,较初值上修0.4个百分点.这是该指数连续第三个月处在荣枯线50上方.

上月该终值为51.5.PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.

Markit提供的新闻稿并显示,1月制造业产出分项指数跃升至53.1,为2011年3月以来最高水准.

当月采购数量指数较上月增长1.7个百分点,创2011年1月以来最高水准.此外,新订单、新出口订单、就业等分项指数亦纷纷上升,都从侧面验证制造业正进一步复苏.

稍早中国国家统计局公布1月官方制造业PMI微幅回落至50.4,较上月下降0.2个点,低于路透调查预估中值50.9.但仍为连续第四个月处在荣枯线上方.