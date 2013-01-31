台湾汇市: 台币/美元小幅收贬,市场静待美国非农就业报告出炉

* 月底出口商抛汇卖压偏多 * 韩元走贬牵引台币小贬作收 * 近日台币料随日圆转趋整理 * 明日交投区料落于29.500上下 路透台北1月31日 - 台币兑美元 周四收盘小幅贬值1.2分.交易员认为,今天日圆 走势趋于 整理,令台币欠缺指引方向,台币全日波动幅度明显缩小,然韩元周四走弱也连带影响央行引导台币收贬,市场暂 且静待美国非农就业报告出炉. 汇银人士指出,今天正值月底最后一天,进出口商实质交易颇为频繁,而交易商操作则趋于保守,不再出现一 窝蜂追情形,看来比较剧烈的震荡已经结束,在日圆下一步方向不明之际,料台币将陷入29.500上下狭幅区间整 理. "重点是日圆在整理,现在台币方向有点不清不楚的!"一本地银行交易员说. 交易员指出,这波日圆急贬后,目前市场转趋观望,市场倾向先观察周五稍晚公布的美国非农就业报告表现 再行调整部位.路透访查的分析师预计1月非农就业岗位增加16万,略高于12月的15.5万增幅,失业率预计保持在 12月的7.8%. 美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三维持每月购买850亿美元债券的刺激计划不变,认为经济需要支持以 降低失业,尽管其表示最近美国经济成长停滞可能是暂时现象.美联储预测美国就业市场将继续缓慢改善,并重 申将持续购买证券直到就业前景"明显改善". 台股加权指数 周四收高0.22%,报7,850.02点;外资及陆资今日在台股买超54.17亿台币,累计连续四 日买超达248.07亿. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币一个月期换汇点由折价转为溢价,六个月折价幅 度也略为缩减.交易员表示,由于今天韩元走弱,海外看贬台币气氛略胜一筹. 新兴汇市部分,多数亚洲货币短线料将维持走弱,因投资人担心有更多官方干预.韩元 周四也下 跌,因境外基金继续出脱韩元且外资继续在韩国股市倒货. 此外,台湾经济景气步上复苏轨道,主计总处周四公布,去年第四季国内生产总值(GDP)概估为年增3.42%,高 于市场预期的年增3.10%.主计总处并预估,2013年全年经济成长率为3.53%,先前预估为3.15%;通膨率预估年增1 .31%,原估为年增1.27%.今年全年出口成长6.07%,进口则成长6.95%. 本周余日重要事件及数据包括周五中国1月份PMI、美国1月非农就业报告. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.582 29.570 29.510-29.582 29.580 9.62 10.54 元太外汇经纪公司 29.533 29.488 29.512-29.574 29.520 5.35 5.79 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.180/-0.165 -0.210/-0.190 (完)