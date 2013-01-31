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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 16:52 BJT

台湾汇市: 台币/美元小幅收贬,市场静待美国非农就业报告出炉

* 月底出口商抛汇卖压偏多
    * 韩元走贬牵引台币小贬作收
    * 近日台币料随日圆转趋整理
    * 明日交投区料落于29.500上下

    路透台北1月31日 - 台币兑美元 周四收盘小幅贬值1.2分.交易员认为,今天日圆 走势趋于
整理,令台币欠缺指引方向,台币全日波动幅度明显缩小,然韩元周四走弱也连带影响央行引导台币收贬,市场暂
且静待美国非农就业报告出炉.
    
    汇银人士指出,今天正值月底最后一天,进出口商实质交易颇为频繁,而交易商操作则趋于保守,不再出现一
窝蜂追情形,看来比较剧烈的震荡已经结束,在日圆下一步方向不明之际,料台币将陷入29.500上下狭幅区间整
理.
        
    "重点是日圆在整理,现在台币方向有点不清不楚的!"一本地银行交易员说.
    
    交易员指出,这波日圆急贬后,目前市场转趋观望,市场倾向先观察周五稍晚公布的美国非农就业报告表现
再行调整部位.路透访查的分析师预计1月非农就业岗位增加16万,略高于12月的15.5万增幅,失业率预计保持在
12月的7.8%. 

    美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三维持每月购买850亿美元债券的刺激计划不变,认为经济需要支持以
降低失业,尽管其表示最近美国经济成长停滞可能是暂时现象.美联储预测美国就业市场将继续缓慢改善,并重
申将持续购买证券直到就业前景"明显改善". 
 
    
    台股加权指数 周四收高0.22%,报7,850.02点;外资及陆资今日在台股买超54.17亿台币,累计连续四
日买超达248.07亿. 
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币一个月期换汇点由折价转为溢价,六个月折价幅
度也略为缩减.交易员表示,由于今天韩元走弱,海外看贬台币气氛略胜一筹.
    
    新兴汇市部分,多数亚洲货币短线料将维持走弱,因投资人担心有更多官方干预.韩元 周四也下
跌,因境外基金继续出脱韩元且外资继续在韩国股市倒货. 
    
    此外,台湾经济景气步上复苏轨道,主计总处周四公布,去年第四季国内生产总值(GDP)概估为年增3.42%,高
于市场预期的年增3.10%.主计总处并预估,2013年全年经济成长率为3.53%,先前预估为3.15%;通膨率预估年增1
.31%,原估为年增1.27%.今年全年出口成长6.07%,进口则成长6.95%. 

    本周余日重要事件及数据包括周五中国1月份PMI、美国1月非农就业报告.
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见 
    
    
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日
                   报价                                          亿美元   
 台北外汇经纪公司  29.582     29.570    29.510-29.582   29.580    9.62    10.54
                                                                          
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