背景资料: 香港主要人民币债券发行情况一览

路透香港1月31日 - 自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来,香港离岸人民币债券发展步伐日渐加快,债券品种亦日趋丰富.
根据汤森路透旗下IFR统计,2012年点心债(不含存款证)发行金额1,482.2亿元人民币.
以下为路透整理的2013年以来在香港发行的主要人民币债券一览表:
(由公司发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期
*2013.1 香港来宝集团 10.0 4.00 3
*2013.1 华能国际电力 15.0 3.85 3
*2013.1 新世界中国 30.0 5.50 5
2013.1 广东核电集团 15.0 3.75 3 (reopen)
(由金融机构发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期
*2013.1 俄罗斯农业银行 10.0 3.60 3
*2013.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.20 1
2013.1 俄罗斯VTB Capital 10.0 4.50 3(reopen)
2013.1 中银(香港) 3.0 2.90 1
2013.1 九龙仓WHARF FINANCE 1.0 4.15 7
2103.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.45 1
2013.1 巴西Banco Bradesco SA 3.5 3.70 3
Grand Cayman
2013.1 瑞典商业银行 4.0 3.00 3
2013.1 汇丰(中国) 10.0 三个月SHIBOR减60bp 2
2012年以前主要人民币债券发行一览表,请点选 (完)
(记者 李珊珊; 审校 黄凯)