版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 14:48 BJT

背景资料: 香港主要人民币债券发行情况一览

路透香港1月31日 - 自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来,香港离岸人民币债券发展步伐日渐加快,债券品种亦日趋丰富.

根据汤森路透旗下IFR统计,2012年点心债(不含存款证)发行金额1,482.2亿元人民币.

以下为路透整理的2013年以来在香港发行的主要人民币债券一览表:

(由公司发行)

日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 *2013.1 香港来宝集团 10.0 4.00 3 *2013.1 华能国际电力 15.0 3.85 3 *2013.1 新世界中国 30.0 5.50 5

2013.1 广东核电集团 15.0 3.75 3 (reopen)

(由金融机构发行)

日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期

*2013.1 俄罗斯农业银行 10.0 3.60 3

*2013.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.20 1

2013.1 俄罗斯VTB Capital 10.0 4.50 3(reopen)

2013.1 中银(香港) 3.0 2.90 1

2013.1 九龙仓WHARF FINANCE 1.0 4.15 7

2103.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.45 1

2013.1 巴西Banco Bradesco SA 3.5 3.70 3

Grand Cayman

2013.1 瑞典商业银行 4.0 3.00 3

2013.1 汇丰(中国) 10.0 三个月SHIBOR减60bp 2

2012年以前主要人民币债券发行一览表,请点选 (完) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐