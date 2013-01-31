中国股市: 沪综指震荡收升再创八个月新高,本月累计上涨5.1%

路透北京1月31日 - 中国股市沪综指周四震荡收升再创八个月新高,虽然地产股受调控加码预期拖累整体挫跌,但有色板块表现强势,带动股指尾盘翻红.不过,分析师认为,随着房地产等权重股面临震荡调整,预计短线大盘亦将陷入整固格局.

沪综指 收报2,385.422点,涨2.947点或0.12%,此前收盘高点是去年5月29日的2,389.64.本月累积上涨5.12%为连续第二个月收升.上海A股今日成交额为1,157亿元人民币,上日为1,245亿元.

山西证券策略分析师杜亮认为,"主导反弹的主力之一房地产板块未来将陷入持续震荡调整,金融板块继续走强的可能性也不大,预计短线市场将在2,400点下方延续震荡格局".

他并分析指出,一线城市房价上涨已引发调控加码的忧虑,北京、上海等地相关主管机构负责人表示继续坚持房地产调控,保持价格稳定.同时有关北京房产税开征的消息亦对行业运行产生偏空的影响.

今日沪市地产类指数 大跌3.88%;不过,隔夜美国数据及美联储政策声明则激励国际金属价格大涨,则提振今日中国股市有色金属板块上扬.有色板块平均涨幅达逾2%,其中洛阳钼业 大涨9.9%,报10.32元.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三宣布保持每月850亿美元的债券购买刺激计划不变,并称经济成长已陷入停滞,但表示经济回落可能只是暂时现象. 美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为萎缩0.1%,与增长1.1%的预估相去甚远,且为2009年第二季以来首见萎缩.

沪深300指数 收跌0.07%,报2,686.882点.沪深300指数2月合约 尾盘报2,697.4点,涨0.49%,成交量为601,710手.(完)