中国数据: 1月官方制造业PMI降至50.4,逊于预期

****澳新经济指标预测--4月10日-4月17日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
路透北京2月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五公布,中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至50.4,低于上月和路透调查预估.
这是该数据连续第四个月处在荣枯线上方,上月官方PMI为50.6,路透调查预估中值为50.9.
制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退.
下表为各月制造业采购经理指数(PMI):
2013年 _________________________________2012年_______________________________
1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 PMI(%) 50.4 50.6 50.6 50.2 49.8 49.2 50.1 50.2 50.4 53.3 53.1 51.0 50.5(完) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。