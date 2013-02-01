中国数据: 1月官方制造业PMI降至50.4,逊于预期

路透北京2月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五公布,中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至50.4,低于上月和路透调查预估.

这是该数据连续第四个月处在荣枯线上方,上月官方PMI为50.6,路透调查预估中值为50.9.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

2013年 _________________________________2012年_______________________________