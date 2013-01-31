台湾债市: 冷淡应对经济乐观展望数据,短期难脱狭幅整理格局

路透台北1月31日 - 台湾公债殖利率周四涨跌互见.台湾与美国经济数据好坏参半,基本上对盘势影响不大,投资者对台湾主计总处上调全年经济成长率预估反应冷淡.交易商在五年券102/2仍以区间抛补为主,预料在美国公布非农就业数据前,都不会脱离区间狭幅的整理格局.

交易商表示,台债殖利率近期随美债反弹,不过无论长券端的20年券与短券端的五年券,逢高都看到寿险与银行的承接买盘,这显示市场资金依旧丰沛,实质买盘虽知未来存有变数,但眼前仍面临去化资金的压力.预料明日102/2殖利率区间暂看0.90-0.91%.

"102/2可能是月底的作价买盘带动,...盘势仍旧不明朗."一大型民营银行交易员说.

另一证券商交易主管则称,银行已经连续买超102/2,这是否是因为近期劳退等基金遭到赎回,转向银行定存,迫使银行端必须买进公债因应,值得观察.

美国公债价格周四在亚洲市场走坚,10年债收益率(殖利率)跌破2%关卡,因美国联邦储备理事会(FED)誓言需提供政策支持以压低失业率.10年债收益率 小跌至1.985%,纽约尾盘为1.996%,周三则曾攀抵九个月高位2.037%.

美国商务部周三公布,第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为萎缩0.1%,为2009年经济摆脱衰退以来的最差表现.

台湾主计总处周四则公布,去年第四季GDP概估为年增3.42%,高于市场预期的年增3.10%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 -0.33 0.9018 0.9013-0.9055 198.5

10 101/9 +0.02 1.1902 1.1838-1.1902 23.0

15 102/1 -1.06 1.4424 1.4424-1.4474 1.0

20 102/3 +0.44 1.6044 1.6000-1.6044 2.0

台湾主计总处今日并上调全年经济成长率至3.53%,原预估为3.15%;通膨率并上调至年增1.31%,原预估为1.27%.主计总处官员乐观地表示,从各项指标显示,台湾景气已明显复苏.不过债市对此数据反应冷淡.

一证券交易主管认为,日本引领亚洲货币竞贬的后市发展如何,还在未定之天.政府的预估值也只能仅供参考,对台债而言,近期还是较为关注国际盘的发展.

年期 期别 收盘价

30 101/8 没有成交

20 102/3 1.6044

15 102/1 1.4424

10 101/9 1.1902

5 102/2 0.9018