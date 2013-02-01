更新版 1-中国数据: 汇丰1月制造业PMI终值创两年高位,复苏动力增强

* 汇丰中国1月制造业PMI终值创两年高位

* 产出指数创22个月高点

* 新订单指数有实质增长

* 制造业复苏动力增强

路透北京2月1日 - 汇丰中国1月制造业PMI终值和新订单指数双双跳升至两年高位,产出指数亦创下22个月高点,表明制造业复苏动力增强.但更注重大中型企业的官方制造业PMI略有回落,两个数据"一升一降",暗示经济反弹力度估计温和,2013年开局平稳.

汇丰/Markit稍早联合公布,中国1月制造业采购经理人指数(PMI)终值跳升至52.3的两年高点,为连续第五个月回升,且连续第三个月处在荣枯线上方.此前公布的初值数据为51.9,上月终值为51.5.

"数据表明受国内经济环境好转支撑,中国制造业正获取进一步动能."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称.

他预计,未来数月将会有越来越多迹象显示经济持续回暖,基建项目带动投资稳健增长、劳工市场环境改善提振消费者支出、以及正在进行的重建库存行动将带动生产加速.

欲览中国制造业PMI图表,请点击(link.reuters.com/tap65t)

Markit提供的新闻稿显示,1月中国制造业产出指数跃升至53.1,为2011年3月以来最高水准;而受订单增长推动,采购数量指数也增速明显,环比上涨1.7个百分点,创2011年1月以来最高水准.

新订单指数总量也有实质增长,创下两年高位,为连续第四个月处在50上方,此前长达11个月时间里都在50下方徘徊;月内有超过22%的受访厂商报告新接订单增加,原因多与客户需求增长有关.另外,新出口订单指数亦出现微幅增长.

稍早中国国家统计局公布1月官方制造业PMI微幅回落至50.4,较上月下降0.2个点,低于路透调查预估中值50.9.但仍为连续第四个月处在荣枯线上方.

中国科学院预测科学研究中心日前预计,2013年中国经济将温和回升,GDP(国内生产总值)增速为8.4%左右,较去年上升0.6个百分点;全年CPI(居民消费价格指数)将上涨3.5%左右.

该中心预计,今年中国经济回升曲线将呈现N形,上半年增速上升,年中会有回调,第四季度或将再次上升.预计第一产业增加值增速为4.7%,第二产业为8.9%,第三产业为8.8%.