两岸金融: 摩根资产管理将推台湾首档纯A股基金,规模1.5亿美元--高层

台湾经济指标预测--3月29日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透台北1月31日 - 台湾摩根资产管理周四表示,已取得大陆合格境外投资机构投资者(QFII)额度1.5亿美元,待完成台湾方面的审批后,预计4月将可募集台湾第一档投资A股的纯"中国基金".
摩根资产管理旗下的摩根证券总经理濮乐伟,在一场活动中并对路透称,虽然大陆释出对台湾增加千亿元人民币合格境外投资机构投资者(RQFII)的讯息,但还需等相关细则以及两岸政府的审批,最快也要等到下半年,才有机会看到以人民币为计价单位的基金产品.
"我们已拿到额度,会是台湾第一档的A股基金."他说.
濮乐伟指出,虽然该档基金涉及美元与人民币间的币别转换,不过由于标的是股票,属于积极型的投资产品,因此客户不至于过度在意汇差产生的损益.
他表示,摩根资产管理在亚洲有专门投资大中华区的团队,且委托下单的外资券商,也会提供专业的投资建议,因此在选股策略方面,不须担心资讯不足的问题.
中国证监会主席郭树清近期在香港公开表示,QFII和RQFII目前在股市的投资占比为1.5-1.6%,希望这个规模可以扩大9-10倍.他周二访台参加两岸证券和期货监管合作会议,大陆方面表态,考虑对台增加1,000亿元RQFII额度,研究允许在大陆的台港澳居民直接以人民币投资A股;并会适度放宽台湾QFII的申请门槛.
根据中国国家外汇管理局统计,截止去年12月底,共有169家机构获得374.43亿美元的QFII额度.这较2011年底增加158.03亿美元,2012年QFII额度一年增幅相当于此前六年新批额度之和.中国此前宣布将新增500亿美元QFII新增额度,使总额度增至800亿美元.
摩根资产管理(J.P. Morgan Asset Management)隶属于摩根大通集团(JPMorgan Chase & Co.),在台设有摩根投信、摩根投顾及摩根证券,在台湾成立已逾20年.摩根证券主要负责集团境外基金的代理.(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 钱多无需求，两大银行松口将降短率 * 央行官员称，尽量帮银行收多余资金 * 短票利率大持稳，估下周有下调空间 * 投信和寿险抽资金，RP利率稳中趋下 记者 罗两莎 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资金调度人士称，今天市场资金更趋 浮滥，在没有到期、更无新增需求之下，部分大型行库开始反应市场资金情势，略微拉低拆 款利率，对银行跨季拆款利率在0.37-0.38%，对票券商亦降为0.42%。 对于近日市场资金趋宽松，一不愿具名央行官员表示，除外资汇入外，部分因素是农历 春节后通货持续回笼，市场多出来的资金，央行会尽量帮忙回收；〞这个月情况比较特殊， 即是月底也是季底，目前整个市场资金情况是宽松的。〞 两家大型银行资调人员均称，今天几乎没有做拆出，但不是不做而是没有需求，利率则 无变化，近来市场资金更形宽松，季底过后利率料将下调。 〞利率应该会下来一点点，这两天台币很强，外资进来很多，钱很多，但都没人要拆。 〞前述其中一大型银行资调人员说。 另一大型