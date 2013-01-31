两岸金融: 摩根资产管理将推台湾首档纯A股基金,规模1.5亿美元--高层

路透台北1月31日 - 台湾摩根资产管理周四表示,已取得大陆合格境外投资机构投资者(QFII)额度1.5亿美元,待完成台湾方面的审批后,预计4月将可募集台湾第一档投资A股的纯"中国基金".

摩根资产管理旗下的摩根证券总经理濮乐伟,在一场活动中并对路透称,虽然大陆释出对台湾增加千亿元人民币合格境外投资机构投资者(RQFII)的讯息,但还需等相关细则以及两岸政府的审批,最快也要等到下半年,才有机会看到以人民币为计价单位的基金产品.

"我们已拿到额度,会是台湾第一档的A股基金."他说.

濮乐伟指出,虽然该档基金涉及美元与人民币间的币别转换,不过由于标的是股票,属于积极型的投资产品,因此客户不至于过度在意汇差产生的损益.

他表示,摩根资产管理在亚洲有专门投资大中华区的团队,且委托下单的外资券商,也会提供专业的投资建议,因此在选股策略方面,不须担心资讯不足的问题.

中国证监会主席郭树清近期在香港公开表示,QFII和RQFII目前在股市的投资占比为1.5-1.6%,希望这个规模可以扩大9-10倍.他周二访台参加两岸证券和期货监管合作会议,大陆方面表态,考虑对台增加1,000亿元RQFII额度,研究允许在大陆的台港澳居民直接以人民币投资A股;并会适度放宽台湾QFII的申请门槛.

根据中国国家外汇管理局统计,截止去年12月底,共有169家机构获得374.43亿美元的QFII额度.这较2011年底增加158.03亿美元,2012年QFII额度一年增幅相当于此前六年新批额度之和.中国此前宣布将新增500亿美元QFII新增额度,使总额度增至800亿美元.

摩根资产管理(J.P. Morgan Asset Management)隶属于摩根大通集团(JPMorgan Chase & Co.),在台设有摩根投信、摩根投顾及摩根证券,在台湾成立已逾20年.摩根证券主要负责集团境外基金的代理.(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)