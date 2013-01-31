专家观点: 中国工商银行国际化进入新阶段,应更倚重管理和文化等软实力

路透北京1月31日 - (本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自"资本管制和资本项目自由化的国际新动向"一文,作者杨林,系哈佛大学肯尼迪学院艾什（Ash）民主治理和创新中心研究员)

在全球再平衡以及中国下一步经济转型中，中国最大的商业银行,也是全球市值最大的银行--工商银行 ,看到了未来国际化发展的新机遇。

工行正在将国内外市场资源进行整合，紧密跟随中国经济全球化的进程，在四个关键领域服务中国企业在全球的扩张——海外贸易、海外投资、海外承包工程和劳务合作等；同时自身形成一个覆盖所有与中国有经贸往来地区的全球金融服务网络，并打造世界级创新型金融产品线，向着真正意义上跨国银行的目标挺进。

在已完成的初始的全球扩张阶段，丰硕成果的取得是建立在“硬”的资本实力的基础上的。而走入国际化的新阶段，工行将面临管理全球资产、整合全球业务和文化，成为真正的跨国银行等各种挑战。这将更多地需要“软”的国际企业管理能力和文化整合能力为“硬”的资本实力做补充。而在国际市场的新形势下，不同的政治、经济和文化环境也带来了更大的不可预测性，意味着工行可能会有更少的直接掌控能力。

作为一家国有银行，工行在国内一直享受优越的成长土壤。所拥有的优势使得工行可以专注于长期的战略性发展，而不用处处追求短期的财务回报。然而，相比强大的国际竞争对手，工行在国际金融服务和风险管理能力上还有很大差距。

开拓海外市场是银行扩大实力、分散风险的一种策略。然而，在海外实施兼并收购、在不同的国家和地区开展业务，会产生新的风险，有时是巨大的。这些风险源于东道国的政治经济环境、金融监管政策，文化差异、法律、劳工或宗教等因素。

国有银行的身份在中国给工行带来的是政治和商业上的优势。但在海外，同样的身份可能带来的是预料不到的包袱。西方社会普遍认为，国有企业缺乏透明度和市场经济的效率，且与政府关系不透明。同时中国国有企业经常被国际社会质疑是否享有中国优惠政策或者补贴，从而扰乱国际市场经济的正常运行，或者追求国家利益高于纯粹的商业利润等。此外，对于在海外发展的国有企业，其命运常与地缘政治因素和国家双边关系密切相关。国有企业很容易成为中国走出去的主力军，但同时也可能成为中国走出去的牺牲品。

针对以上挑战，工行应在全球发展中的核心竞争力。工行应统筹国内和国际市场，提高金融服务水平，不断推出创新的金融产品和个性化服务，找到自己的核心竞争优势，使自己在国际同行中脱颖而出。例如，可发挥人民币和外币业务的协调优势，推动工行国际化的发展等。

在全球统一打造高端的、有个性特色的中国工商银行ICBC品牌形象。工行的全球市场网络，需要有吸引力的品牌形象来凝聚目标客户群，并逐渐在特定客户群中增加品牌的忠诚度。

进一步寻求和把握全球增长机会，同时建立有效的风险管理系统。这包括以更多的全球并购来提高和完善全球资产的布局，以及敏锐地监控和成熟地应对各种风险。

在全球建立高效的现代化公司治理体系。利用先进的信息技术手段和信息管理系统，以及科学的管理机制等为全球治理提供坚实的保障。