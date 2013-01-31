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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 15:10 BJT

《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月31日

路透上海1月31日 - 春节假期渐行渐近,本周中国央行公开市场终结开年以来连续四周净回笼,转为净投放
590亿元人民币.机构对节前流动性管理愈加谨慎,本周"未雨绸缪"提前准备资金,令逆回购需求明显增加. 
            
   市场人士表示,在二级资金市场,近期机构的资金需求有所增加,但整体流动性尚可.在此市况下,本周逆回购
操作大幅放量,除应对逆回购到期部分外,也体现出机构为备战月末和春节而提早入手资金铺垫. 
    
   而下周是春节前的最后一周,对于央行会否正式启用公开市场短期流动性管理工具(SLO),多数业内人士认为
可能性仍不大.因SLO是应急性措施,只有流动性突然大幅收紧才有可能推出,而目前资金面尚宽,且本周公开市
场已呈净投放,机构在资金管理方面已有准备. 

    以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -3,000
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/26-2/1      --       --         --        --      1,800     1,210        +590  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/19-1/25     --       --         --        --      1,010     1,500        -490
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/12-1/18     --       --         --        --        200       900        -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/7-1/11      --       --         --        --        930     3,130      -2,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/1-1/6       --       --         --        --        900     1,100        -200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
        
 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览,请点选 
     2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选 
     3.考虑到资金实际到账时间因素,正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
     4.因元旦假期调休原因,2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日).(完)

 (整理 刘昕; 审校 李宏薇)

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