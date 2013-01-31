《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月31日

路透上海1月31日 - 春节假期渐行渐近,本周中国央行公开市场终结开年以来连续四周净回笼,转为净投放 590亿元人民币.机构对节前流动性管理愈加谨慎,本周"未雨绸缪"提前准备资金,令逆回购需求明显增加. 市场人士表示,在二级资金市场,近期机构的资金需求有所增加,但整体流动性尚可.在此市况下,本周逆回购 操作大幅放量,除应对逆回购到期部分外,也体现出机构为备战月末和春节而提早入手资金铺垫. 而下周是春节前的最后一周,对于央行会否正式启用公开市场短期流动性管理工具(SLO),多数业内人士认为 可能性仍不大.因SLO是应急性措施,只有流动性突然大幅收紧才有可能推出,而目前资金面尚宽,且本周公开市 场已呈净投放,机构在资金管理方面已有准备. 以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -3,000 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/26-2/1 -- -- -- -- 1,800 1,210 +590 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/19-1/25 -- -- -- -- 1,010 1,500 -490 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/12-1/18 -- -- -- -- 200 900 -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/7-1/11 -- -- -- -- 930 3,130 -2,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/1-1/6 -- -- -- -- 900 1,100 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览,请点选 2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选 3.考虑到资金实际到账时间因素,正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五. 4.因元旦假期调休原因,2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日).(完) (整理 刘昕; 审校 李宏薇)