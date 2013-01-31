中国公开市场: 2月无央票和正回购到期,仅1,980亿元逆回购到期

路透上海1月31日 - 据路透统计显示,2013年2月中国央行公开市场没有央票和正回购到 期,仅有1,980亿元人民币的逆回购到期.这意味着央行未进行操作的前提下,当期公开市场没 有流动性流入,而有近2,000亿元的资金待抽离. 此外数据并显示,2月到期的逆回购全部集中在春节假期前一周. 春节假期渐行渐近,本周中国央行公开市场终结开年以来连续四周净回笼,转为净投放59 0亿元人民币.机构对节前流动性管理愈加谨慎,本周"未雨绸缪"提前准备资金,令逆回购需求 明显增加.市场人士表示,在二级资金市场,近期机构的资金需求有所增加,但整体流动性尚可 .在此市况下,本周逆回购操作大幅放量,除应对逆回购到期部分外,也体现出机构为备战月末 和春节而提早入手资金铺垫. 以下为2013年2月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币): 时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量 -------------------------------------------------------------------- 2013/2/2-2/8 -- -- -1,980 -1,980 ------------------------------------------------------------------- -- -- -1,980 -1,980 注:1.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五 . 2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完) (整理 刘昕; 审校 边竞)