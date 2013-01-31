台湾货币市场: 短率大致平稳,提存期近底资金充裕不缺

台湾经济指标预测--3月29日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
* 银行准备数字冲破千亿关卡
* 资金相当充裕,短率大致平稳
* 下周开始发放新钞后积数有望趋少
路透台北1月31日 - 台湾银行间短率周四变化不大.银行间因领现钞之后使得准备数字累积得很高,且央行冲销的力道并不算太强,市场的资金相当充裕,短率大致平稳.
交易人士表示,这两日银行的积数冲破单日1,000亿台币以上的水位,而且明日已是提存期的最后一日,本提存期消化积数已是无望.
"没办法,这一旬已经没办法消积数了,只能看下礼拜开始领新钞以后再说,"一位大型银行资金调度人员说.
他们表示,下周就是农历过年前的最后一周上班日,依往年的惯例银行将在此时开始供民众换领新钞,届时银行的库存现金下降,周转金有望提升,准备数字可望趋少.
一位票券商交易员也指出,市场的资金相当充裕,银行间已开始提供三周到期的拆款资金,此外利率高位也只比一周的高位加码2基点而已.
"可以说年前的资金已经不缺了,银行要想的应该是:若年前钱多消不掉,那要怎么办?"该交易员说.
本地时间15:13,银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.392%,上日在0.387%.今日区间在0.387-0.42%,上日为0.295-0.42%.
一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.47%,同上日;三周拆款的区间则在0.43-0.49%.
**短票利率稍向下**
短票市场方面,票券商指出,年前的资金因拆款已足够因应,因此并未承做,而年后的资金也因部分银行乐于供给拆款,而使得资金情势并不缺,年后的短票利率稍有下滑.
农历年后到期的短票利率在0.74%,上日在0.75%.
台湾央行今日存单到期金额34亿,存单发行金额待稍晚公布. 周五已是本提存期的最后一日,存单到期金额6,873.9亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后周三超额准备为1,156亿台币;累计超额准备为3,812亿台币,加计前期1%的超额准备为5,291亿台币.
**公债RP利率平稳**
公债10天期附买回(RP)利率则是持平.今日虽是月底,不过投信被赎回的状况依旧不明显,由于市场资金相当宽松,资金调度人士普遍认为,农历年后RP利率有调降的空间.
一大型券商调度人士表示,今早投信客户是有走一些钱,但部分投信与寿险等客户还有找券的需求,不过由于农历年前的资金落点已经安排得差不多,因此承作跨年的案子也愈来愈多.
"我们(公司债RP)跨年做0.80%,若要年前就0.79%."该券商交易员说.
另一券商交易员称,今天完全感受不到投信因赎回而抽钱的压力,以目前市况相当宽松来看,年后资金回笼后,公债与公司债RP利率有下调的机会.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.69-0.71%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,同于上日.(完) (集体采写 董永年; 审校 张喜良)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 钱多无需求，两大银行松口将降短率 * 央行官员称，尽量帮银行收多余资金 * 短票利率大持稳，估下周有下调空间 * 投信和寿险抽资金，RP利率稳中趋下 记者 罗两莎 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资金调度人士称，今天市场资金更趋 浮滥，在没有到期、更无新增需求之下，部分大型行库开始反应市场资金情势，略微拉低拆 款利率，对银行跨季拆款利率在0.37-0.38%，对票券商亦降为0.42%。 对于近日市场资金趋宽松，一不愿具名央行官员表示，除外资汇入外，部分因素是农历 春节后通货持续回笼，市场多出来的资金，央行会尽量帮忙回收；〞这个月情况比较特殊， 即是月底也是季底，目前整个市场资金情况是宽松的。〞 两家大型银行资调人员均称，今天几乎没有做拆出，但不是不做而是没有需求，利率则 无变化，近来市场资金更形宽松，季底过后利率料将下调。 〞利率应该会下来一点点，这两天台币很强，外资进来很多，钱很多，但都没人要拆。 〞前述其中一大型银行资调人员说。 另一大型