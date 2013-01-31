台湾货币市场: 短率大致平稳,提存期近底资金充裕不缺

* 银行准备数字冲破千亿关卡

* 资金相当充裕,短率大致平稳

* 下周开始发放新钞后积数有望趋少

路透台北1月31日 - 台湾银行间短率周四变化不大.银行间因领现钞之后使得准备数字累积得很高,且央行冲销的力道并不算太强,市场的资金相当充裕,短率大致平稳.

交易人士表示,这两日银行的积数冲破单日1,000亿台币以上的水位,而且明日已是提存期的最后一日,本提存期消化积数已是无望.

"没办法,这一旬已经没办法消积数了,只能看下礼拜开始领新钞以后再说,"一位大型银行资金调度人员说.

他们表示,下周就是农历过年前的最后一周上班日,依往年的惯例银行将在此时开始供民众换领新钞,届时银行的库存现金下降,周转金有望提升,准备数字可望趋少.

一位票券商交易员也指出,市场的资金相当充裕,银行间已开始提供三周到期的拆款资金,此外利率高位也只比一周的高位加码2基点而已.

"可以说年前的资金已经不缺了,银行要想的应该是:若年前钱多消不掉,那要怎么办?"该交易员说.

本地时间15:13,银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.392%,上日在0.387%.今日区间在0.387-0.42%,上日为0.295-0.42%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.47%,同上日;三周拆款的区间则在0.43-0.49%.

**短票利率稍向下**

短票市场方面,票券商指出,年前的资金因拆款已足够因应,因此并未承做,而年后的资金也因部分银行乐于供给拆款,而使得资金情势并不缺,年后的短票利率稍有下滑.

农历年后到期的短票利率在0.74%,上日在0.75%.

台湾央行今日存单到期金额34亿,存单发行金额待稍晚公布. 周五已是本提存期的最后一日,存单到期金额6,873.9亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周三超额准备为1,156亿台币;累计超额准备为3,812亿台币,加计前期1%的超额准备为5,291亿台币.

**公债RP利率平稳**

公债10天期附买回(RP)利率则是持平.今日虽是月底,不过投信被赎回的状况依旧不明显,由于市场资金相当宽松,资金调度人士普遍认为,农历年后RP利率有调降的空间.

一大型券商调度人士表示,今早投信客户是有走一些钱,但部分投信与寿险等客户还有找券的需求,不过由于农历年前的资金落点已经安排得差不多,因此承作跨年的案子也愈来愈多.

"我们(公司债RP)跨年做0.80%,若要年前就0.79%."该券商交易员说.

另一券商交易员称,今天完全感受不到投信因赎回而抽钱的压力,以目前市况相当宽松来看,年后资金回笼后,公债与公司债RP利率有下调的机会.