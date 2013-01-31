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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 16:00 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初日圆如履薄冰,澳元跳水

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* 美元兑日圆、欧元兑日圆、澳元兑美元皆跌0.3%;澳元兑日圆跌0.6%;亚洲股市涨跌互见

* 美元/日圆受制于纽约时段到期期权,在91.50及92.00之前有卖盘

* 标准普尔有关经济放缓多重风险的报告打击澳元/美元,但企业在1.0380敲进

* 日本央行副总裁山口广秀及首相安倍晋三的宽松评论未对日圆造成影响

* 今日将公布的数据包括瑞士央行第四季外汇储备以及美国初请失业金(完)

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