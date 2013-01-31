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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 15:56 BJT

泰国利率: 财长称政策利率过高,但利率水准取决于央行

路透曼谷1月31日 - 泰国财长Kittirat Na Ranong周四表示,泰国政策利率过高,但决定利率水准是央行货币政策委员会的职责.(完) (编译 张若琪; 审校 白云)

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