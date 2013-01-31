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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 15:47 BJT

亚洲橡胶: TOCOM期胶因日圆波动而收低,守在近期交易区间

由于市场预期日本新首相安倍晋三将敦促日本央行采取更积极的货币政策,以击退通缩,过去几周来,日圆卖盘呈现一边倒的态势.

若日圆兑美元走软,理论上将抬高日圆计价的TOCOM橡胶价格,因产胶国以美元进行交易.

日圆兑美元周三小涨0.1%至90.97日圆,仍徘徊在两年半低点附近.

交易员称,TOCOM橡胶价格预计在315-320日圆之间窄幅波动,可能主要均受日圆走势驱动.

上海期货交易所主力5月期胶合约 上涨130元人民币,结算价报每吨26,285元.

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月橡胶合约 最新报每公斤309美分,上涨0.5美分.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/李春喜; 审校 张若琪)

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