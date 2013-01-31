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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 17:18 BJT

表格: LME金属库存最新变化--1月31日

路透伦敦1月31日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
   品种       最新库存        变动
    铜         371,750        +325
    锡          13,420        +185
    铅         290,850      -1,750
    锌       1,208,725      -2,600
    铝       5,156,975      -7,075
    镍         150,012         -48
  铝合金        87,200        持平
  NASAAC       146,820         -20
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
 品种    库存数据           库存分布         品种       库存数据            库存分布
  铜   MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅      MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
  铝   MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡      MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
  锌   MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金    MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
  镍   MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 白云; 审校 沈以文)

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