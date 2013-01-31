重发-中国投资: 多数中国企业有意扩大欧盟投资,并购投资或增多--中欧商会

台湾经济指标预测--3月29日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
(重发以修饰标头)
路透北京1月31日 - 中国欧盟商会周四发布调查报告称,尽管相关经营环境仍有挑战,但中国企业认为欧盟是安全稳定的投资市场,并有意扩大现有投资,而且希望通过并购投资以提升球竞争力的中国企业可能会增多.
欧盟商会于2012年下半年对74家有欧盟投资经历的中国企业进行了问卷调查.其结果显示,中国企业多认为,欧盟的投资商业环境与其他发达地区(如澳大利亚和北美)差不多,但受欢迎程度略低于中东、非洲和拉丁美洲,但要好于东南亚.
"我想强调的是,欧债危机是主权债务危机,而不是行业或者企业的危机.事实上,中国对外投资还在增加,而非下降,我们也看到一些以往所没有出现过的机会."中欧商会主席Davide Cucino在报告发布会上表示.
据中国商务部数据,2012年中国境内投资者共对全球141个国家和地区的4,425家境外企业进行了直接投资,累计实现非金融类直接投资772.2亿美元,同比增长28.6%.
中欧商会调查结果显示,尽管有78%的受访中国企业报告在欧盟遇到运营性问题,并面临文化差异、人工等资源成本较高、货币风险等诸多障碍,但仍有83%的受访企业表示将扩大欧盟投资金额.仅有4%的受访企业打算减少或不再对欧盟进行投资.
中国企业投资欧盟的主要动机是进入欧盟市场,而未来的投资动机主要包括扩张、本地化、技术发展,以及开发人力资源或开发产品和升级服务等等.
中国企业希望欧盟当局提供更多税收优惠政策,放松签证、工作许可证及劳工法限制,并建议欧盟降低反垄断调查要求.同时,也建议中国政府简化审批程序、提供融资并放宽外汇管制.
报告称,受访的中国私企认为,中国政府"走出去"的政策对其投资决策影响不大,"他们一致认为政府的境外直接投资鼓励政策,大部分都以优惠融资和补贴的形式流向国有企业,私有企业获得的支持很少."
而一家受访国企则建议中国政府加大对外资的开放程度,"因为他们知道这将改善中国企业在境外投资可能受到的待遇.进一步开放中国市场还可能减少要求在欧盟层面加大对中国投资审查力度的呼声."
中国政府近年来出台了一系列支持国内企业"走出去"的政策,但其国内市场的开放程度仍然有限.Davide Cucino亦表示,"中国企业在欧洲面临极少的市场准入问题,这与欧洲企业在中国面临的情况形成鲜明反差."
受累于全球经济疲软,中国去年全国实际使用外资(FDI)三年来同比首度下滑,降至1,117.2亿美元.2012年美国对华实际投入外资金额31.3亿美元,同比增长4.5%;欧盟和亚洲十国/地区同比分别下降3.8%和4.8%.(完) (发稿 李然; 审校 曾祥进)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 钱多无需求，两大银行松口将降短率 * 央行官员称，尽量帮银行收多余资金 * 短票利率大持稳，估下周有下调空间 * 投信和寿险抽资金，RP利率稳中趋下 记者 罗两莎 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资金调度人士称，今天市场资金更趋 浮滥，在没有到期、更无新增需求之下，部分大型行库开始反应市场资金情势，略微拉低拆 款利率，对银行跨季拆款利率在0.37-0.38%，对票券商亦降为0.42%。 对于近日市场资金趋宽松，一不愿具名央行官员表示，除外资汇入外，部分因素是农历 春节后通货持续回笼，市场多出来的资金，央行会尽量帮忙回收；〞这个月情况比较特殊， 即是月底也是季底，目前整个市场资金情况是宽松的。〞 两家大型银行资调人员均称，今天几乎没有做拆出，但不是不做而是没有需求，利率则 无变化，近来市场资金更形宽松，季底过后利率料将下调。 〞利率应该会下来一点点，这两天台币很强，外资进来很多，钱很多，但都没人要拆。 〞前述其中一大型银行资调人员说。 另一大型