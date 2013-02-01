台湾数据: 1月制造业采购经理指数(PMI)为51.5,创下10个月新高--汇丰

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
路透台北2月1日 - 以下为汇丰台湾1月制造业采购经理人指数(PMI)数据:
2013年1月 2012年12月
51.5 50.6
主要调查结果:
**1月份资料显示,台湾制造业产出连续两月呈现扩张,而且扩张率明显,并有加速迹象.
**新出口订单亦连续两月保持成长,但增幅不大.许多厂商表示,中国大陆和欧美市场需求上升.
**价格方面,月内投入成本大幅上扬,逾14%受访厂商表示平均投入成本上升.调查显示,投入成本上扬的原因是原物料涨价.另一方面,平均产出价格连续10个月下降,但降幅仅算轻微,并较上月放缓.厂商降低产品价格的原因多于市场竞争压力有关.
附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)
浏览台湾经济其他新闻,请点选MCE-TW-CMN (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月4日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报 告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(427,808口) 239,061 83,625 49,043 96,115 267,131 384,219 399,799 43,589 28,009 较3月28日变动(未平仓合约：减少21,610口) 11,222 -6,394 -25,762 -8,645 10,257 -23,185 -21,899 1,575 289 各类未平仓合约占总持仓百分
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月4日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以5 0,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(277,475口) 126,710 25,230 37,296 96,443 200,572 260,449 263,098 17,026 14,377 较3月28日变动(未平仓合约：减少4,178口) -12,333 3,067 1,175 8,635 -10,487 -2,523 -6,245 -1,655 2,067 各类未平仓合约占总持仓百