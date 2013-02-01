台湾数据: 1月制造业采购经理指数(PMI)为51.5,创下10个月新高--汇丰

路透台北2月1日 - 以下为汇丰台湾1月制造业采购经理人指数(PMI)数据:

2013年1月 2012年12月

51.5 50.6

主要调查结果:

**1月份资料显示,台湾制造业产出连续两月呈现扩张,而且扩张率明显,并有加速迹象.

**新出口订单亦连续两月保持成长,但增幅不大.许多厂商表示,中国大陆和欧美市场需求上升.

**价格方面,月内投入成本大幅上扬,逾14%受访厂商表示平均投入成本上升.调查显示,投入成本上扬的原因是原物料涨价.另一方面,平均产出价格连续10个月下降,但降幅仅算轻微,并较上月放缓.厂商降低产品价格的原因多于市场竞争压力有关.

附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)