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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 16:33 BJT

欧洲金融: EBA主席称考虑对欧洲大银行进行新的压力测试,时间未定

路透米兰1月31日 - 欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)周四称,正在考虑进行新的压力测试,但未决定时间.(完)

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