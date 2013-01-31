更新版 1-港股业绩: 恒隆地产去年基本纯利劲增98%胜预期,伺机再售资产

* 去年基本纯利升98%,优于预期

* 今年拟续售非核心收租物业,唯数量不及去年

* 在港尚有1,400个剩余住宅单位

* 不评论“空置税”,因不知是否可行 (新增记者会内容)

路透香港1月31日 - 主力发展中国内地商业房地产的恒隆地产 表示,公司今年倘继续出售非核心物业的话,数量将不及去年,对于何时出售手头在港约1,400个剩余住宅单位,暂时未有具体计划.

恒隆地产周四宣布,2012年度撇除投资物业重估后的基本纯利按年增长98%,为61.78亿港元,远高于汤森路透综合15名分析师平均预测的47.1亿港元,受惠期内出售香港剩余住宅单位和非核心投资物业,和内地收租物业组合贡献增加带动.

"今年我们会继续出售非核心投资物业,但即使有的话,(数量)也不会太多."恒隆地产主席陈启宗在记者会上称.

去年上半年该公司出售了108个奥运站住宅项目"浪澄湾"和九个九龙站豪宅"君临天下"余货单位,带来8.46亿港元的相关溢利;而下半年并没有再出售住宅单位.目前,公司于该两楼盘还有约1,400个余货单位未售.

对于此前特首梁振英表示,假如发现有发展商囤积住宅单位以抬价的话,不排除会开征"空置税".不过,其后多名政府高层官员表示,香港的住宅空置率不高,只有约4%,令市场感到政府高层对"空置税"似有矛盾.

**不知"空置税"是否可行**

对于被指假如开征"空置税",恒隆将首当其冲,作为梁振英支持者的陈启宗表示,这要待专家学者及政府去研究,"因为对很多人来说,这是想都没有想过的...,所以不能置评,因为不知可不可行."

至于何时出售手头余货住宅单位,陈启宗称,由于该两楼盘是较高端的物业,并非现时市场渴求的"上车盘"(适合首次置业人士的住宅),所以要等待市场环境配合.

香港的楼价居高不下,过去多年来政府暂停卖地令到供应出现断层,被视为是主要原因之一,其他主要原因还包括超低利率,市场资金泛滥等.

陈启宗直指,造成香港的楼价飙涨,主要原因是政府过去曾有10年停止卖地,令到市场被极度歪曲所致.他指出,1998-2004年暂停卖地情况可以理解,因当时香港先后受到亚洲金融风暴和SARS的影响令楼市大跌,但其后政府仍有多年不卖地就"不可原谅",矛头直指当时的特首曾荫权.

"上届政府根本没做过任何事情.当时恒隆和几家大发展商都一直促请政府卖地.10年的错误,现在要去纠正并不容易."他说.

陈启宗认为,梁振英政府在施政报告提出的土地政策"每一项都是正确的",例如准备未来的土地储备,但这不是马上能做到的.

香港中文大学香港亚太研究所周三发表的调查则指出,多数市民相信,施政报告中提出的无论是公屋或居屋建造数目,以及多项增加房屋土地供应措施,都未能解决市民住屋问题,间接反映市民对特首梁振英房屋政策的信心不足.

近年将业务重心转移至内地购物商场等商业项目的恒隆地产,去年租金收入和溢利分别按年上升10%和11%.其中内地租金收入及溢利升幅均达18%,远高于香港分别为3%和4%的增幅.

此外,公司于年内出售多个位于香港的非核心收租物业,包括红A中心、柏景台、丽港城商场、百佳商业中心及乐基中心等,录得溢利21.48亿港元.

截至去年底止,恒隆地产的现金及银行结余达360.25亿港元,扣除债项后仍持有净现金62.89亿港元.

公布业绩后,恒隆地产午盘曾由跌转升1.35%,但收盘则跌1.02%,报29.25港元;大盘指数 跌0.39%.(完)

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