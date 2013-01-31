更新版 1-中国汇市: 人民币收盘略涨,客盘结汇意愿仍占上风

台湾经济指标预测--3月29日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
* 人民币即期小升,市况相对淡静
* 中间价连续第二天回升,幅度有限
* 1月份即期累计走升0.18%
* 人民币升值压力仍在
* 节前监管层维稳意愿明显 (新增收盘报价)
路透北京1月31日 - 人民币兑美元即期 周四收盘小幅走升,中间价连续第二天回升,但回升幅度有限,交投延续年关清淡市况.交易员称,人民币升值压力仍在,客盘结汇意愿仍相对明显.
今年1月份,人民币兑美元汇率累计走升0.18%.
交易员认为,最近中间价和美元指数走势有些偏离,估计是更多考虑邻国比如日本和韩国的币值贬值影响,且过节前监管层维稳的意愿会更明显一些.
"最近没什么波动,前几天也就十个点,二十个点,感觉(美元/人民币)下去的话央行会来买,上来的话有很多结汇的盘子,上不上,下不下的."上海一外资行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 :("*"表新高)
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2188 6.2175 6.2206 6.2795 6.2806 6.2204
交易员认为,日币最近波动比较大对人民币即期市场的直接影响不大,但会影响结构性交易,另一方面,日币一直贬值的话,人民币升值的幅度应该会放缓,否则中国出口压力会比较大.
"人民币升值压力还是有,结汇的盘子也比较大,(监管层而言),升值也有这个需要,但脚步很慢很稳,尤其是在过节前,中间价会控制节奏."上述交易员称.
东京汇市欧元兑美元周四持于14个月高点附近,兑日圆也持稳在两年半高点附近.欧元近期稳步上涨,因投资者预期美日两国央行将维持积极宽松立场不变.
以下为北京时间16:33,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3090/20 6.3040
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2125/35 6.2115
境内美元人民币一年期掉期 升水报995点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3183元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 钱多无需求，两大银行松口将降短率 * 央行官员称，尽量帮银行收多余资金 * 短票利率大持稳，估下周有下调空间 * 投信和寿险抽资金，RP利率稳中趋下 记者 罗两莎 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资金调度人士称，今天市场资金更趋 浮滥，在没有到期、更无新增需求之下，部分大型行库开始反应市场资金情势，略微拉低拆 款利率，对银行跨季拆款利率在0.37-0.38%，对票券商亦降为0.42%。 对于近日市场资金趋宽松，一不愿具名央行官员表示，除外资汇入外，部分因素是农历 春节后通货持续回笼，市场多出来的资金，央行会尽量帮忙回收；〞这个月情况比较特殊， 即是月底也是季底，目前整个市场资金情况是宽松的。〞 两家大型银行资调人员均称，今天几乎没有做拆出，但不是不做而是没有需求，利率则 无变化，近来市场资金更形宽松，季底过后利率料将下调。 〞利率应该会下来一点点，这两天台币很强，外资进来很多，钱很多，但都没人要拆。 〞前述其中一大型银行资调人员说。 另一大型