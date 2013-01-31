《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月31日

台湾经济指标预测--3月29日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透北京1月31日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:36时,1 港元=0.80389人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为0.88%,高于 上交易日收盘的-0.17%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格( H股价格( A/H股比 元) 港元) 价 工商银行 4.40 5.84 0.94 建设银行 4.97 6.69 0.92 中国银行 3.12 3.82 1.02 农业银行 3.08 4.22 0.91 招商银行 14.30 18.58 0.96 中信银行 5.03 5.29 1.18 交通银行 5.40 6.58 1.02 民生银行 10.31 11.14 1.15 中国人寿 20.61 26.00 0.99 中国平安 48.22 69.55 0.86 中国太保 21.65 30.30 0.89 中信证券 15.18 20.70 0.91 新华人寿 28.57 30.35 1.17 海通证券 11.90 13.24 1.12 华能国际 6.77 8.00 1.05 大唐发电 4.32 3.41 1.58 华电国际 4.13 3.28 1.57 中煤能源 8.09 8.65 1.16 中国神华 24.55 33.35 0.92 中国石油 9.26 11.06 1.04 兖州煤业 18.41 13.26 1.73 中国石化 7.07 9.41 0.93 上海石化 5.21 2.88 2.25 中海油服 17.58 16.80 1.30 仪征化纤 5.93 1.93 3.82 中国铝业 5.17 3.74 1.72 江西铜业 26.62 21.05 1.57 洛阳钼业 10.32 4.31 2.98 紫金矿业 3.87 2.99 1.61 马钢股份 2.13 2.41 1.10 鞍钢股份 3.97 5.74 0.86 重庆钢铁 3.37 1.44 2.91 海螺水泥 20.03 30.45 0.82 洛阳玻璃 5.30 1.64 4.02 北人股份 6.10 2.17 3.50 中联重科 9.25 10.54 1.09 金隅股份 7.94 7.24 1.36 中国国航 5.96 6.64 1.12 东方航空 3.72 3.53 1.31 南方航空 4.21 4.66 1.12 中国远洋 4.26 4.03 1.31 中海集运 2.67 2.38 1.40 中集集团 14.08 16.50 1.06 中海发展 4.81 4.27 1.40 宁沪高速 5.35 8.00 0.83 深高速 3.51 3.25 1.34 成渝高速 3.46 2.81 1.53 皖通高速 4.17 4.90 1.06 广深铁路 2.97 3.36 1.10 中国南车 4.85 6.39 0.94 中国交建 5.29 7.87 0.84 中国铁建 5.83 8.38 0.87 中国中铁 3.18 4.42 0.89 长城汽车 27.81 31.55 1.10 比亚迪 23.47 25.95 1.13 广汽集团 6.72 6.49 1.29 青岛啤酒 32.52 44.80 0.90 广州药业 25.21 17.98 1.74 新华制药 4.63 2.24 2.57 海信科龙 7.98 4.06 2.45 南京熊猫 5.95 2.26 3.28 晨鸣纸业 3.93 3.06 1.60 上海医药 11.98 15.52 0.96 中兴通讯 10.89 15.00 0.90 东方电气 14.55 15.02 1.21 潍柴动力 24.51 32.00 0.95 东北电气 2.60 1.10 2.94 广船国际 13.25 6.50 2.54 经纬纺机 11.12 5.66 2.44 昆明机床 6.25 2.25 3.46 一拖股份 10.85 7.92 1.70 北辰实业 3.44 2.20 1.95 创业环保 5.41 2.40 2.80 中国中冶 2.16 1.63 1.65 金风科技 5.81 3.63 1.99 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 如欲浏览A+H股实时报价对比页面,请点选<0#HKSEH-CHINAA>.(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 钱多无需求，两大银行松口将降短率 * 央行官员称，尽量帮银行收多余资金 * 短票利率大持稳，估下周有下调空间 * 投信和寿险抽资金，RP利率稳中趋下 记者 罗两莎 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资金调度人士称，今天市场资金更趋 浮滥，在没有到期、更无新增需求之下，部分大型行库开始反应市场资金情势，略微拉低拆 款利率，对银行跨季拆款利率在0.37-0.38%，对票券商亦降为0.42%。 对于近日市场资金趋宽松，一不愿具名央行官员表示，除外资汇入外，部分因素是农历 春节后通货持续回笼，市场多出来的资金，央行会尽量帮忙回收；〞这个月情况比较特殊， 即是月底也是季底，目前整个市场资金情况是宽松的。〞 两家大型银行资调人员均称，今天几乎没有做拆出，但不是不做而是没有需求，利率则 无变化，近来市场资金更形宽松，季底过后利率料将下调。 〞利率应该会下来一点点，这两天台币很强，外资进来很多，钱很多，但都没人要拆。 〞前述其中一大型银行资调人员说。 另一大型