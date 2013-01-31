中国债市: 资金宽裕中短期金融债收益率下滑,但经济复苏趋势下后市仍谨慎

台湾经济指标预测--3月29日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透上海1月31日 - 中国银行间债市周四中短期金融债收益率下滑,节前资金面迟迟未现预期中的紧张局面,支撑机构的配置意愿,不过长债走势仍平稳,显示在经济复苏趋势下,市场对后市看法依旧心存谨慎.
市场人士并表示,周五将公布最新官方PMI数据,如果该数据超预期,则将施压债市,中长券收益率面临反弹压力.
"1-3年的金融债,下了有3-4个(基)点,都这个时候了(临近春节),资金还是不怎么紧,"上海一外资银行交易员称.
银行间资金市场周四早盘质押式回购 利率普涨,隔夜及14天品种上涨均超过20个基点(BP).市场人士表示,月末因素致今日资金需求活跃,利率惯性走升,但央行本周也有净投放助力,资金面仍难言紧张,整体较为宽松.
前述交易员认为,如果明日PMI数据在51以上,则显示经济回暖势头逐渐巩固,短期内债市将进一步承压.
路透访问14名分析师的预估中值显示,中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计将续升至50.9,创九个月最高水准,且为连续第四个月位于荣枯线50上方.
剩余期限约0.94年的国开行固息债130201最新成交收益率 在3.27%,上日尾盘为3.30%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.3171 3.2525
上日 2.1053 3.2243 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8800/2.8160 国债参考率报价 2.8190/2.7620 金融债参考率报价 3.3260/3.2610(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲-浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 边竞; 审校 黄凯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 钱多无需求，两大银行松口将降短率 * 央行官员称，尽量帮银行收多余资金 * 短票利率大持稳，估下周有下调空间 * 投信和寿险抽资金，RP利率稳中趋下 记者 罗两莎 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资金调度人士称，今天市场资金更趋 浮滥，在没有到期、更无新增需求之下，部分大型行库开始反应市场资金情势，略微拉低拆 款利率，对银行跨季拆款利率在0.37-0.38%，对票券商亦降为0.42%。 对于近日市场资金趋宽松，一不愿具名央行官员表示，除外资汇入外，部分因素是农历 春节后通货持续回笼，市场多出来的资金，央行会尽量帮忙回收；〞这个月情况比较特殊， 即是月底也是季底，目前整个市场资金情况是宽松的。〞 两家大型银行资调人员均称，今天几乎没有做拆出，但不是不做而是没有需求，利率则 无变化，近来市场资金更形宽松，季底过后利率料将下调。 〞利率应该会下来一点点，这两天台币很强，外资进来很多，钱很多，但都没人要拆。 〞前述其中一大型银行资调人员说。 另一大型