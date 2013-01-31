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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 16:49 BJT

中国债市: 资金宽裕中短期金融债收益率下滑,但经济复苏趋势下后市仍谨慎

路透上海1月31日 - 中国银行间债市周四中短期金融债收益率下滑,节前资金面迟迟未现预期中的紧张局面,支撑机构的配置意愿,不过长债走势仍平稳,显示在经济复苏趋势下,市场对后市看法依旧心存谨慎.

市场人士并表示,周五将公布最新官方PMI数据,如果该数据超预期,则将施压债市,中长券收益率面临反弹压力.

"1-3年的金融债,下了有3-4个(基)点,都这个时候了(临近春节),资金还是不怎么紧,"上海一外资银行交易员称.

银行间资金市场周四早盘质押式回购 利率普涨,隔夜及14天品种上涨均超过20个基点(BP).市场人士表示,月末因素致今日资金需求活跃,利率惯性走升,但央行本周也有净投放助力,资金面仍难言紧张,整体较为宽松.

前述交易员认为,如果明日PMI数据在51以上,则显示经济回暖势头逐渐巩固,短期内债市将进一步承压.

路透访问14名分析师的预估中值显示,中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计将续升至50.9,创九个月最高水准,且为连续第四个月位于荣枯线50上方.

剩余期限约0.94年的国开行固息债130201最新成交收益率 在3.27%,上日尾盘为3.30%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.3171 3.2525

上日 2.1053 3.2243 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8800/2.8160 国债参考率报价 2.8190/2.7620 金融债参考率报价 3.3260/3.2610(完)

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