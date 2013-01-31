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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 16:50 BJT

路透调查: 韩元和坡元人气于近八个月来首次转为偏空

路透新加坡1月31日 - 周四的路透调查显示:

* 韩元和坡元兑美元信心转空,为6月来首次

* 马币(林吉特)兑美元信心转空,为7月来首次(完)

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