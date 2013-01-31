中国债市: 利率互换现回调,因美国经济数据疲弱施压及技术性修正

台湾经济指标预测--3月29日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透上海1月31日 - 前期连续上涨的中国人民币利率互换周四长端出现回调,源于美国经济数据令人失望,有损市场对外围经济的乐观预期.此外春节假期虽然临近,资金面亦未出现明显紧绷,短端仅仅跟随曲线下行而微幅走低.
交易员指出,今日IRS长端下行约4个基点(bp).第一美国经济数据表现平平,隔夜欧美股市双双下跌,市场对经济的乐观预判有所修正.第二,前几日连涨的IRS自身亦存在技术性修正的需求.
"我觉得是风险情绪主导,昨天欧美主要股市都是跌的."上海一银行交易员称.
北京一银行交易员指出,近期IRS短端受到七天期质押式回购利率连续上涨的影响有限,主因是市场公认逆回购为资金利率运行中枢,且定价过程中多倚重该中枢.因此即使二级市场资金利率变动,只要该中枢未变,投资者并不会更改预期.
美国周三公布,第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为萎缩0.1%,为2009年经济摆脱衰退以来的最差表现.
此外美国联邦储备委员会(FED,美联储)周三宣布,维持每月购买850亿美元债券的刺激计划不变,认为经济需要支持以降低失业,尽管其表示最近美国经济增长停滞可能是暂时现象.美联储预测美国就业市场将继续缓慢改善,并重申将持续购买证券直到就业前景"明显改善".
中国银行间资金市场周四质押式回购 利率普涨,隔夜及14天品种上涨均超过20个基点(BP).市场人士表示,月末因素致今日资金需求活跃,利率惯性走升,但央行本周也有净投放助力,资金面仍难言紧张,整体较为宽松.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 3.1840/3.2940 3.1375/3.2250 3.4508/3.5417 3.7042/3.8000 3.7375/3.9925
周三 3.1925/3.2900 3.1540/3.2340 3.4860/3.5690 3.7240/3.8070 3.6950/4.0025
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变动-0.0085/0.0040 -0.0165/-0.0090 -0.0352/-0.0273 -0.0198/-0.0070 0.0425/-0.0100
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年12月人民币IRS成交的名义本金总额为2,299.25亿元人民币,较11月的4,442.04亿元减少逾五成.(完) (发稿 刘昕; 审校 林高丽)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 钱多无需求，两大银行松口将降短率 * 央行官员称，尽量帮银行收多余资金 * 短票利率大持稳，估下周有下调空间 * 投信和寿险抽资金，RP利率稳中趋下 记者 罗两莎 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资金调度人士称，今天市场资金更趋 浮滥，在没有到期、更无新增需求之下，部分大型行库开始反应市场资金情势，略微拉低拆 款利率，对银行跨季拆款利率在0.37-0.38%，对票券商亦降为0.42%。 对于近日市场资金趋宽松，一不愿具名央行官员表示，除外资汇入外，部分因素是农历 春节后通货持续回笼，市场多出来的资金，央行会尽量帮忙回收；〞这个月情况比较特殊， 即是月底也是季底，目前整个市场资金情况是宽松的。〞 两家大型银行资调人员均称，今天几乎没有做拆出，但不是不做而是没有需求，利率则 无变化，近来市场资金更形宽松，季底过后利率料将下调。 〞利率应该会下来一点点，这两天台币很强，外资进来很多，钱很多，但都没人要拆。 〞前述其中一大型银行资调人员说。 另一大型