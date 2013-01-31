中国债市: 利率互换现回调,因美国经济数据疲弱施压及技术性修正

路透上海1月31日 - 前期连续上涨的中国人民币利率互换周四长端出现回调,源于美国经济数据令人失望,有损市场对外围经济的乐观预期.此外春节假期虽然临近,资金面亦未出现明显紧绷,短端仅仅跟随曲线下行而微幅走低.

交易员指出,今日IRS长端下行约4个基点(bp).第一美国经济数据表现平平,隔夜欧美股市双双下跌,市场对经济的乐观预判有所修正.第二,前几日连涨的IRS自身亦存在技术性修正的需求.

"我觉得是风险情绪主导,昨天欧美主要股市都是跌的."上海一银行交易员称.

北京一银行交易员指出,近期IRS短端受到七天期质押式回购利率连续上涨的影响有限,主因是市场公认逆回购为资金利率运行中枢,且定价过程中多倚重该中枢.因此即使二级市场资金利率变动,只要该中枢未变,投资者并不会更改预期.

美国周三公布,第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为萎缩0.1%,为2009年经济摆脱衰退以来的最差表现.

此外美国联邦储备委员会(FED,美联储)周三宣布,维持每月购买850亿美元债券的刺激计划不变,认为经济需要支持以降低失业,尽管其表示最近美国经济增长停滞可能是暂时现象.美联储预测美国就业市场将继续缓慢改善,并重申将持续购买证券直到就业前景"明显改善".

中国银行间资金市场周四质押式回购 利率普涨,隔夜及14天品种上涨均超过20个基点(BP).市场人士表示,月末因素致今日资金需求活跃,利率惯性走升,但央行本周也有净投放助力,资金面仍难言紧张,整体较为宽松.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.1840/3.2940 3.1375/3.2250 3.4508/3.5417 3.7042/3.8000 3.7375/3.9925

周三 3.1925/3.2900 3.1540/3.2340 3.4860/3.5690 3.7240/3.8070 3.6950/4.0025

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变动-0.0085/0.0040 -0.0165/-0.0090 -0.0352/-0.0273 -0.0198/-0.0070 0.0425/-0.0100

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.