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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 17:03 BJT

台湾央行:将于2月8日标售1,000亿364天期存单,18日交割

路透台北1月31日 - 台湾央行周四表示,将于下周五(8日)标售1,000亿台币的364天期存单,18日交割.

央行指出,标售方式采复数利率标,每一投标单位得标总额不得超过该期别标售总额的30%.

央行前次标售364天期加权平均得标利率0.717%,符合市场预期.

目前央行例行三种天期存单发行利率为:30天期存单发行利率为0.87%;91天期存单利率为0.93%;182天期利率为1.05%.(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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