《中国企业债发行日程表》--1月31日

台湾经济指标预测--3月29日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *武汉地铁集团 20 7 簿记建档区间5.5%-6.5% AA+ 2/4-2/6 海通证券 （第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *如皋交通投资 12 7 6.70% AA 2/1-2/16(网点) 华龙证券 发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金） 2/1-2/5(上交所) =================================================================================== 山西煤炭 25 10 前7年5.25% AAA 1/28-2/1 国泰君安证券 运销集团 (第七年末附发行人和投资者选择权) =================================================================================== 济宁高新城投 12 7 6.60% AA 1/28-2/1 国泰君安证券 =================================================================================== 无锡锡东新城 15 7 6.65% AA 1/28-2/1 东吴证券 建设发展公司 （第3-7年末每年偿还20%本金） =================================================================================== 杭州高新区 5 7 6.45% AA 1/28-2/1 国信证券 资产经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 南充发展 20 7 6.69% AA 1/28-2/1 国开证券 投资控股 (第3-7年末每年偿还20%本金) 中航证券 =================================================================================== 镇江水利投资 14 7 6.60% AA 1/30-2/1 银河证券 公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 蓬莱市蓬莱阁 8 8 6.80% AA- 1/30-2/1 齐鲁证券 旅游公司 (第3-7年每年偿还15%本金,第8年偿还25%本金;重庆三峡担保集团担保) =================================================================================== 重庆綦江东部 12 7 6.75% AA 1/29-2/4 广州证券 新城开发公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 三门峡财经 13 7 6.68% AA 1/29-2/4 华龙证券 投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金,三门峡投资集团担保) =================================================================================== 南京禄口机场 16 10 前五年5.15% AA+ 1/29-2/4 瑞信方正证券 (第五年末附投资者选择权/江苏交通控股提供担保) =================================================================================== 晶科能源 8 6 前三年8.99% AA- 1/29-2/4 兴业证券 (第五年末附投资者选择权/上饶城投集团担保) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 注:*表示新增.(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 钱多无需求，两大银行松口将降短率 * 央行官员称，尽量帮银行收多余资金 * 短票利率大持稳，估下周有下调空间 * 投信和寿险抽资金，RP利率稳中趋下 记者 罗两莎 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资金调度人士称，今天市场资金更趋 浮滥，在没有到期、更无新增需求之下，部分大型行库开始反应市场资金情势，略微拉低拆 款利率，对银行跨季拆款利率在0.37-0.38%，对票券商亦降为0.42%。 对于近日市场资金趋宽松，一不愿具名央行官员表示，除外资汇入外，部分因素是农历 春节后通货持续回笼，市场多出来的资金，央行会尽量帮忙回收；〞这个月情况比较特殊， 即是月底也是季底，目前整个市场资金情况是宽松的。〞 两家大型银行资调人员均称，今天几乎没有做拆出，但不是不做而是没有需求，利率则 无变化，近来市场资金更形宽松，季底过后利率料将下调。 〞利率应该会下来一点点，这两天台币很强，外资进来很多，钱很多，但都没人要拆。 〞前述其中一大型银行资调人员说。 另一大型