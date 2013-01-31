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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 18:01 BJT

《中国企业债发行日程表》--1月31日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模    期限     年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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*武汉地铁集团  20         7 簿记建档区间5.5%-6.5% AA+      2/4-2/6      海通证券
                 （第3-7年末每年偿还20%本金)
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*如皋交通投资  12         7        6.70%          AA     2/1-2/16(网点) 华龙证券
发展公司           (第3-7年末每年偿还20%本金）           2/1-2/5(上交所)
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山西煤炭       25         10   前7年5.25%         AAA     1/28-2/1    国泰君安证券
运销集团               (第七年末附发行人和投资者选择权)
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济宁高新城投   12         7       6.60%           AA      1/28-2/1    国泰君安证券
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无锡锡东新城   15         7       6.65%           AA      1/28-2/1     东吴证券
建设发展公司      （第3-7年末每年偿还20%本金）
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杭州高新区      5         7       6.45%           AA      1/28-2/1     国信证券
资产经营公司       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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南充发展       20         7       6.69%           AA      1/28-2/1     国开证券
投资控股           (第3-7年末每年偿还20%本金)                          中航证券
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镇江水利投资   14         7        6.60%           AA     1/30-2/1     银河证券
公司               (第3-7年每年末偿还20%本金)
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蓬莱市蓬莱阁   8         8       6.80%           AA-      1/30-2/1     齐鲁证券
旅游公司     (第3-7年每年偿还15%本金,第8年偿还25%本金;重庆三峡担保集团担保)
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重庆綦江东部   12         7      6.75%           AA       1/29-2/4     广州证券
新城开发公司        (第3-7年每年末偿还20%本金)
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三门峡财经     13         7      6.68%           AA       1/29-2/4     华龙证券
投资公司   (第3-7年每年末偿还20%本金,三门峡投资集团担保)
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南京禄口机场   16        10   前五年5.15%          AA+    1/29-2/4  瑞信方正证券
           (第五年末附投资者选择权/江苏交通控股提供担保)
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晶科能源        8         6   前三年8.99%          AA-    1/29-2/4     兴业证券
     (第五年末附投资者选择权/上饶城投集团担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 边竞; 审校 李宏薇)

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