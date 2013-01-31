版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 17:17 BJT

台湾债市: 102/2期五年公债中,证券业买超18.5亿台币

路透台北1月31日 - 台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,五年公债102/2
A02102=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       17.00       33.00      -16.00
     票券业        0.50        3.00       -2.50
     证券业       30.00       11.50      +18.50

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐