专家观点:中国对外直接投资日益多元化,农业和清洁能源增多

路透北京1月31日 - (本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自"被误读的官方数据——揭示真实的中国对外直接投资模式"一文,作者王碧珺,系北京大学国家发展研究院经济学博士研究生)

过去十年，中国对外直接投资增长迅猛，由几乎可以忽略不计，到如今成为全球第五大投资国。“海外中国”、“中国的跨国企业”对全球的生产模式、经营规则、价值理念都产生了极大的影响、争议和挑战。

中国仍然是一个制造业大国，城市化进程尚未完成，资源类投资仍将是中国对外直接投资的重要方面。但其相对重要性会下降，并且青睐的资源类型也会更广：从被低端制造业所大量使用的资源，更多地转向高端制造业的资源需求；从之前主要为生产服务的资源，更多地转向为消费服务的资源。

而一些大的资源类和制造业投资项目掩盖了中国对外直接投资主体和投资行业的日益多元化的整体趋势，越来越多的来自不同行业、不同所有制结构的中国企业，正放眼海外，准备走出去。

自2011年以来，更多的海外投资流向了农业和清洁能源领域。从2011年7月到2012年6月，我们观测到有20个海外电力项目，其中65%是清洁电力（太阳能／风电）。同期还有13个海外农业项目，其中3个位于澳大利亚和新西兰。中国作为全球最大的温室气体排放国，亟需发展更加经济的清洁能源。中国也将清洁能源作为其重点支持发展的战略性新兴产业之一。目前世界上没有一个国家在这一领域有绝对优势，中国期望利用其庞大的国内市场和政府政策支持，获得全球领先地位。

海外农业对中国企业的吸引力也日益增大。随着国内曝光的各种食品安全问题，以及生活水平的提高所带来的对健康和生活质量的关注，中国国内对安全、健康的食品产生巨大需求。中国对海外农地的投资也有可能引起东道国社会的不安和抵制，毕竟没有国家愿意看到自己的土地被外国人持有。但只要对海外农业的投资不直接牵涉土地所有权问题，则会相对容易，毕竟农业部门还是比较出口导向的。

制造业企业仍将是中国对外直接投资的主体。但其主要的投资动机将不仅限于通过获得技术和原材料（大型企业）或是促进出口（中小企业），来加强国内生产和提高国内企业竞争力。如果国内生产成本持续攀升，那些劳动密集型、成本敏感、低技术、低附加值的企业，即使在中国内陆地区也会失去比较优势，而迁往国外。

中国企业已经充分意识到获得核心技术、拥有知名品牌、占有市场渠道的重要性。并且在过去5－8年的海外投资中也是以提高自身竞争力，向价值链上端移动为重要投资目的。对于中国制造业企业而言，价值链上超过80%的利润被上游的研发、设计、品牌、质量控制，和下游的分销、市场、消费者关系企业拿走，中国厂商决心抢回这一蛋糕。

新的趋势是，中国的国内市场而不是海外市场，将成为更大的驱动力，尤其是对于消费类产品和奢侈品。

同时，更多的海外服务业直接投资将流向利润更为丰厚的行业：金融和保险，医疗和教育，房地产和娱乐。而另一个值得关注的行业是建筑业。建筑业在中国国内发展较为成熟,但并不能将国内的建筑业经验照搬到海外去。中国企业投资海外大型基础设施发展项目时需要采用和遵循在国际上被广泛使用和认可的社会、环境以及建设标准。