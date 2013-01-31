表格: 美国12月个人所得增长2.6,创2004年12月以来最大涨幅

路透1月31日 - 美国商务部周四公布:

* 美国12月个人支出较前月增加0.2%(预估为增加0.3%)

* 美国12月核心PCE物价指数较前月持平(预估为上升0.1%)

* 美国12月PCE物价指数较上年同期上升1.3%

* 美国12月核心PCE物价指数较上年同期上升1.4%

* 美国12月个人消费支出(PCE)物价指数较前月持平

* 美国12月个人所得较前月增加2.6%(预估为增加0.8%)

* 美国12月个人所得增长2.6%(市场预期为成长0.8%),创2004年12月以来最大涨幅

* 美国11月个人所得成长幅度上修为1.0%,初值为成长0.6%

* 美国商务部称12月个人所得是因预期税制变化下,受到特别股利、及奖金发放所提振

* 美国12月个人所储蓄率为6.5%,为2009年5月以来最高,11月为4.1%

* 美国2012年个人所得成长3.5%,支出成长3.6%

以下为具体数据:

个人所得及支出数据(除特别说明外,均为经季节调整后较前月百分比变动)

未经通胀调整:

12月 11月 10月 9月

个人所得 2.6 1.0 0.1 0.4

个人支出 0.2 0.4 -0.1 0.8

储蓄率(%) 6.5 4.1 3.4 3.3

经通胀调整:

个人支出 0.2 0.6 -0.2 0.5

个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)

12月 11月 10月 9月

较前月变动:

PCE物价指数 持平 -0.2 0.1 0.3

核心PCE物价指数 持平 持平 0.1 持平

较上年同期变动:

PCE物价指数 1.3 1.4 1.7 1.6

核心PCE物价指数 1.4 1.5 1.6 1.5

(完)