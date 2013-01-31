表格: 美国12月个人所得增长2.6,创2004年12月以来最大涨幅

****美国与加拿大经济指标预测--3月29日-4月5日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月29日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 406.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,366.1 1400 美国成屋待完成销售指数 2月 -- 106.4 成屋待完成销售(较前月) +2.4% -2.8% 3月30日(四) 1230 美国企业获利 第四季初值
路透1月31日 - 美国商务部周四公布:
* 美国12月个人支出较前月增加0.2%(预估为增加0.3%)
* 美国12月核心PCE物价指数较前月持平(预估为上升0.1%)
* 美国12月PCE物价指数较上年同期上升1.3%
* 美国12月核心PCE物价指数较上年同期上升1.4%
* 美国12月个人消费支出(PCE)物价指数较前月持平
* 美国12月个人所得较前月增加2.6%(预估为增加0.8%)
* 美国12月个人所得增长2.6%(市场预期为成长0.8%),创2004年12月以来最大涨幅
* 美国11月个人所得成长幅度上修为1.0%,初值为成长0.6%
* 美国商务部称12月个人所得是因预期税制变化下,受到特别股利、及奖金发放所提振
* 美国12月个人所储蓄率为6.5%,为2009年5月以来最高,11月为4.1%
* 美国2012年个人所得成长3.5%,支出成长3.6%
以下为具体数据:
个人所得及支出数据(除特别说明外,均为经季节调整后较前月百分比变动)
未经通胀调整:
12月 11月 10月 9月
个人所得 2.6 1.0 0.1 0.4
个人支出 0.2 0.4 -0.1 0.8
储蓄率(%) 6.5 4.1 3.4 3.3
经通胀调整:
个人支出 0.2 0.6 -0.2 0.5
个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)
12月 11月 10月 9月
较前月变动:
PCE物价指数 持平 -0.2 0.1 0.3
核心PCE物价指数 持平 持平 0.1 持平
较上年同期变动:
PCE物价指数 1.3 1.4 1.7 1.6
核心PCE物价指数 1.4 1.5 1.6 1.5
(完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月29日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 406.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,366.1 1400 美国成屋待完成销售指数 2月 -- 106.4 成屋待完成销售(较前月) +2.4% -2.8% 3月30日(四) 1230 美国企业获利 第四季初值
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +0.5% +1.0% 3月29日(三) 0600 德国进口物价(较前月) 2月 +0.3% +0.9% (较上年同期) +7.0% +6.0% 0645 法国消费者信心指数 3月 100 100 0800 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标 2月 -- 正1.43 0800 瑞士ZEW投资者信心指数
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。