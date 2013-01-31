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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 17:37 BJT

中国货币市场: 隔夜回购单日成交突破7,000亿元,创历史新高

路透上海1月31日 - 中国银行间资金市场周四质押式回购 利率普涨,隔夜及14天品种上涨均超过20个基点(BP),其中隔夜回购成交突破7,000亿元人民币,创出历史新高.

今日银行间市场质押式回购总成交量为8,046.68亿元,其中隔夜品种成交量为7,218.04亿元,较上日增加11.1%.

隔夜回购此前成交量高点是2012年5月17日的6,806.69亿元.

中国央行1月18日宣布,即日起启用公开市场短期流动性调节工具(SLO),原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.此举令市场资金面宽松预期大获鼓舞,机构套利和杠杆热情升温,隔夜回购成交连创新高.(完) (发稿 边竞/毕晓雯; 审校 林高丽)

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