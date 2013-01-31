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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 17:52 BJT

更新版-路透调查: 韩元和坡元人气近八个月来首次转为偏空

(新增细节)

路透新加坡1月31日 - 周四公布的路透调查显示,过去两周韩元和新加坡坡元人气转为偏空,空头仓位自6月初以来首次增加.

路透对14名分析师的访问结果还显示,投资者增持马币(林吉特) 空仓,为7月初以来首次,对新兴亚币的看法也变得负面,或者没有那么乐观.

对马来西亚大选的谨慎情绪给马币带来压力.

投资者亦逆转对台币 的多仓布局,自去年10月底以来首次做空台币.

1月这些货币料将创下自去年5月以来的最大单月百分比跌幅,受累于外资获利了结,以及对亚洲当局或将采取措施抑制本币涨势的谨慎情绪.

最新调查结果显示,这些谨慎情绪促使投资者减持对泰铢 和菲律宾披索 的多仓.人民币 多仓减少了大约三分之一.

但印度卢比 多仓增加近一倍,因有资金继续流入印度,此外市场寄望该国央行的降息举措能够刺激经济增长.

此次路透调查旨在评估市场对九种亚洲货币兑美元的仓位状况,包括人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马币和泰铢.

调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.

数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.

调查结果如下:

(美元兑每种货币的仓位情况)

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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

1月31日 -0.60 0.10 0.29 0.84 0.41 -0.54 0.10 -0.91 -0.81

1月17日 -0.99 -1.39 -0.24 0.77 -0.20 -0.29 -1.11 -1.16 -1.18

1月3日 -0.93 -2.05 -0.48 0.81 -0.78 -0.38 -0.85 -1.63 -0.77

12月6日 -0.91 -1.04 -0.45 0.56 -0.35 0.19 -0.67 -1.42 -0.14

11月22日 -1.12 -1.53 -0.40 0.81 -0.27 0.79 -0.35 -1.06 -0.31

11月8日 -0.75 -1.47 -0.63 0.72 -0.60 0.16 -0.38 -1.12 -0.34

10月25日 -0.86 -1.05 -0.65 0.89 0.08 -0.18 -0.45 -0.85 -0.44

------------------------------------------------------------------------ (完) (编译 许娜; 审校 白云)

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