更新版-路透调查: 韩元和坡元人气近八个月来首次转为偏空

台湾经济指标预测--3月29日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
(新增细节)
路透新加坡1月31日 - 周四公布的路透调查显示,过去两周韩元和新加坡坡元人气转为偏空,空头仓位自6月初以来首次增加.
路透对14名分析师的访问结果还显示,投资者增持马币(林吉特) 空仓,为7月初以来首次,对新兴亚币的看法也变得负面,或者没有那么乐观.
对马来西亚大选的谨慎情绪给马币带来压力.
投资者亦逆转对台币 的多仓布局,自去年10月底以来首次做空台币.
1月这些货币料将创下自去年5月以来的最大单月百分比跌幅,受累于外资获利了结,以及对亚洲当局或将采取措施抑制本币涨势的谨慎情绪.
最新调查结果显示,这些谨慎情绪促使投资者减持对泰铢 和菲律宾披索 的多仓.人民币 多仓减少了大约三分之一.
但印度卢比 多仓增加近一倍,因有资金继续流入印度,此外市场寄望该国央行的降息举措能够刺激经济增长.
此次路透调查旨在评估市场对九种亚洲货币兑美元的仓位状况,包括人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马币和泰铢.
调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.
数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.
调查结果如下:
(美元兑每种货币的仓位情况)
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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢
1月31日 -0.60 0.10 0.29 0.84 0.41 -0.54 0.10 -0.91 -0.81
1月17日 -0.99 -1.39 -0.24 0.77 -0.20 -0.29 -1.11 -1.16 -1.18
1月3日 -0.93 -2.05 -0.48 0.81 -0.78 -0.38 -0.85 -1.63 -0.77
12月6日 -0.91 -1.04 -0.45 0.56 -0.35 0.19 -0.67 -1.42 -0.14
11月22日 -1.12 -1.53 -0.40 0.81 -0.27 0.79 -0.35 -1.06 -0.31
11月8日 -0.75 -1.47 -0.63 0.72 -0.60 0.16 -0.38 -1.12 -0.34
10月25日 -0.86 -1.05 -0.65 0.89 0.08 -0.18 -0.45 -0.85 -0.44
------------------------------------------------------------------------ (完) (编译 许娜; 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 钱多无需求，两大银行松口将降短率 * 央行官员称，尽量帮银行收多余资金 * 短票利率大持稳，估下周有下调空间 * 投信和寿险抽资金，RP利率稳中趋下 记者 罗两莎 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资金调度人士称，今天市场资金更趋 浮滥，在没有到期、更无新增需求之下，部分大型行库开始反应市场资金情势，略微拉低拆 款利率，对银行跨季拆款利率在0.37-0.38%，对票券商亦降为0.42%。 对于近日市场资金趋宽松，一不愿具名央行官员表示，除外资汇入外，部分因素是农历 春节后通货持续回笼，市场多出来的资金，央行会尽量帮忙回收；〞这个月情况比较特殊， 即是月底也是季底，目前整个市场资金情况是宽松的。〞 两家大型银行资调人员均称，今天几乎没有做拆出，但不是不做而是没有需求，利率则 无变化，近来市场资金更形宽松，季底过后利率料将下调。 〞利率应该会下来一点点，这两天台币很强，外资进来很多，钱很多，但都没人要拆。 〞前述其中一大型银行资调人员说。 另一大型