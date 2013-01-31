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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 21:50 BJT

表格: 加拿大12月PPI较前月持平,较上年同期上涨0.2%

路透1月31日 - 加拿大统计局周四公布,加拿大12月PPI较前月持平,较上年同期上涨0.2%.

生产者物价指数(变动百分比,%)

较上月变动 较上年同期变动

12月 11月(修正) 11月(前值) 12月 11月(修正) 11月(前值)

总体 0.0 -0.3 -0.3 +0.2 -0.6 -0.5

扣除矿物燃料 0.0 +0.2 +0.2 +0.2 -0.2 -0.2

(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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