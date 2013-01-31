版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 17:41 BJT

台湾人事: 总统称内阁人事调整观察评估中

路透台北1月31日 - 台湾总统马英九周四于一场媒体聚会中,针对外界甚嚣尘上的行政院长及央行总裁即将更换传闻表示一切观察评估中.

马英九说,"对于内阁的表现我们一直都在观察与评估中,如果有任何变动,会在适当时间向大家说明."

他并指出,"凡是能让政府有好表现的,我们都会采用."

马英九的评论并未对传闻断然否认,但也未说明具体方向,更让金融界关切的人事案显得扑朔迷离.(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐