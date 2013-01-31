专家观点: 美欧等发达经济体应该保持对中国投资的开放

(本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自"中国对发达经济体的直接投资：欧洲和美国的案例"一文,作者荣大聂和提洛·赫恩曼,分别系Rhodium集团合伙人和Rhodium集团研究部主管.)

过去中国不是主要的对美、欧的直接投资者，但是2008年以来情况正在发生变化。中国内部竞争的高压环境、国外诱人的投资机会，促使商业驱动的投资浪潮正在兴起。到2020年，中国企业将在全球进行规模约为10亿~20亿美元的投资，这将有利于东道国或地区。

中国对美国和欧盟直接投资涉及的行业正在增加，在多个行业中的投资量也开始增加。和历史经验不一样，中国“自然资源寻求型”和“贸易便利型”驱动的对外直接投资没有占据主导地位，而是更多地集中在多个行业中.主要集中在服务业和先进制造业。这些趋势反映了中国国内正在进行的并不断强化的结构调整过程。

许多分析人员错误地认为中国所有对外投资的企业都归政府所有。事实上中国企业的所有权是很分散的，中国对外直接投资企业的所有权分布也是如此。对美国和欧盟的投资者包括：中国的主权财富基金（中国投资公司），国有企业（例如中国石化），混合所有制企业（例如联想）和完全私营企业（例如万向）。

欧洲和美国都在讨论中国企业进行的直接投资的意义。一方面，中国投资可以弥补传统渠道资本流入减少的问题，给困境中的企业提供新的资本以再次促进增长，增强市场竞争，增进社会福利，增加对全球最大、增长最快的市场之一——中国——的市场准入机会。但中国作为主要的投资者，再次引发了一些陈旧的辩论，辩论围绕外国所有权可能引发的政治和经济风险展开，而中国政府和经济的独特性质加剧了这些辩论。保持目前总体来说还算开放的投资格局需要欧洲、美国和中国三方的共同努力。

发达经济体应该保持对中国投资的开放，然而针对目前的疑虑，这些国家需要找到适当的解决方法。确定美国、欧洲和其他发达经济体对“国家安全”的不同定义，并估计这些国家复审过程的不同之处，可以成为保持投资开放的一个良好开端。投资体制非常开放的FDI接受国也必须考虑如何要求中国达到一些合理的目标，例如提高在市场准入方面的平等待遇，同时又不使得投资开放度成为一个风险来源。

要解决问题需要中国的共同努力。对于中国投资的担心不是凭空想象的，而是基于中国现有的政治和经济体制的特殊性质。对中国企业的怀疑则源于中国政府和企业部门之间的关系。中国不应该去批评国外的保护主义，而应该实施以下更有建设性的措施：增进透明度的国内改革，提高公司治理水平，在私营企业和国有企业间创造公平的竞争环境，提高外国企业的市场准入度，实施可信度较高的以消费者为导向的竞争政策，减少对企业海外投资决策的干预。(完)