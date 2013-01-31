中国证券：证监会批准中证监测中心成立,意在打造私募金融产品交易平台

台湾经济指标预测--3月29日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透香港1月31日--- - 中国证券业协会相关人士周四向路透表示,证监会已批准并授权协会管理的"中证资本市场发展监测中心有限公司"近日将成立,意在打造以私募金融产品为主的交易市场.
该消息此前被市场误读为中国证券业协会正在筹备机构间债券市场,通过券商发债后可到机构间市场进行挂牌交易.
"有媒体可能误读了,我们目前正在筹备的是中证资本市场发展监测中心(中证监测),这是个公司制的机构,协会昨天在四大证券报上专门为此登了广告,公司成立后会推动私募股权、私募债、资产管理等产品交易,目的是促进金融创新,而不是局限于债券市场."证券业协会办公室相关负责人称.
接近上述公司筹备组的人士并透露,证监会批设上述公司,计划于3月底挂牌,并由证券业协会会长陈共炎出任公司董事长,目前想以管理私募市场,更远意图是打造场外金融产品市场,以推动私募股权、私募债券、证券集合理财产品、信贷证券化、保险债权投资计划、以及其它私募型创新型产品.
此前有媒体报道称,证券业协会意欲打造机构间债券市场,与现有的银行间债市和交易所债市并驾齐驱,引起市场争议.
路透了解到,中证监测目前正在筹备及人员招聘,注册资本为20亿元,由上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所各占30%比例、中国证券登记结算公司和中国金融期货交易所各占5%共同出资设立.
新公司的经营范围包括提供私募产品和私募业务备案、营销材料审查服务;提供私募产品和私募业务监测;提供首次公开发行股票(IPO)询价对象和询价业务监测;配合处置私募市场风险事件等.
目前,该监测中心已招标私募产品机构间报价转让系统开发等项目,在3月底前将完成公司的组建工作,并设立登记.
上述人士并表示,协会筹备的机构间市场会以券商作基金私募等机构为主体,这与银行间市场目前银行一统天下的局面不同,证监会这次不仅仅是想规范债券市场,而是整个私募金融产品交易市场,比如金融租赁证券化产品交易、信托产品都可以交易.
"这个机构市场产品范围很广,核心是产品是私募方式发行,以合格投资者为主体,预计会员有3,000家左右,私募金融产品交易平台,目的是节约私募产品的交易成本,促进金融创新."
"证监会这个机构间市场要是建立起来了,许多私募金融产品可以批量转让,那绝对是填补市场的好事啊",一位北京券商资产管理部总经理说.(完） (记者 赵红梅; 审校 屈桂娟/毕晓雯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 钱多无需求，两大银行松口将降短率 * 央行官员称，尽量帮银行收多余资金 * 短票利率大持稳，估下周有下调空间 * 投信和寿险抽资金，RP利率稳中趋下 记者 罗两莎 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资金调度人士称，今天市场资金更趋 浮滥，在没有到期、更无新增需求之下，部分大型行库开始反应市场资金情势，略微拉低拆 款利率，对银行跨季拆款利率在0.37-0.38%，对票券商亦降为0.42%。 对于近日市场资金趋宽松，一不愿具名央行官员表示，除外资汇入外，部分因素是农历 春节后通货持续回笼，市场多出来的资金，央行会尽量帮忙回收；〞这个月情况比较特殊， 即是月底也是季底，目前整个市场资金情况是宽松的。〞 两家大型银行资调人员均称，今天几乎没有做拆出，但不是不做而是没有需求，利率则 无变化，近来市场资金更形宽松，季底过后利率料将下调。 〞利率应该会下来一点点，这两天台币很强，外资进来很多，钱很多，但都没人要拆。 〞前述其中一大型银行资调人员说。 另一大型