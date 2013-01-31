中国证券：证监会批准中证监测中心成立,意在打造私募金融产品交易平台

路透香港1月31日--- - 中国证券业协会相关人士周四向路透表示,证监会已批准并授权协会管理的"中证资本市场发展监测中心有限公司"近日将成立,意在打造以私募金融产品为主的交易市场.

该消息此前被市场误读为中国证券业协会正在筹备机构间债券市场,通过券商发债后可到机构间市场进行挂牌交易.

"有媒体可能误读了,我们目前正在筹备的是中证资本市场发展监测中心(中证监测),这是个公司制的机构,协会昨天在四大证券报上专门为此登了广告,公司成立后会推动私募股权、私募债、资产管理等产品交易,目的是促进金融创新,而不是局限于债券市场."证券业协会办公室相关负责人称.

接近上述公司筹备组的人士并透露,证监会批设上述公司,计划于3月底挂牌,并由证券业协会会长陈共炎出任公司董事长,目前想以管理私募市场,更远意图是打造场外金融产品市场,以推动私募股权、私募债券、证券集合理财产品、信贷证券化、保险债权投资计划、以及其它私募型创新型产品.

此前有媒体报道称,证券业协会意欲打造机构间债券市场,与现有的银行间债市和交易所债市并驾齐驱,引起市场争议.

路透了解到,中证监测目前正在筹备及人员招聘,注册资本为20亿元,由上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所各占30%比例、中国证券登记结算公司和中国金融期货交易所各占5%共同出资设立.

新公司的经营范围包括提供私募产品和私募业务备案、营销材料审查服务;提供私募产品和私募业务监测;提供首次公开发行股票(IPO)询价对象和询价业务监测;配合处置私募市场风险事件等.

目前,该监测中心已招标私募产品机构间报价转让系统开发等项目,在3月底前将完成公司的组建工作,并设立登记.

上述人士并表示,协会筹备的机构间市场会以券商作基金私募等机构为主体,这与银行间市场目前银行一统天下的局面不同,证监会这次不仅仅是想规范债券市场,而是整个私募金融产品交易市场,比如金融租赁证券化产品交易、信托产品都可以交易.

"这个机构市场产品范围很广,核心是产品是私募方式发行,以合格投资者为主体,预计会员有3,000家左右,私募金融产品交易平台,目的是节约私募产品的交易成本,促进金融创新."