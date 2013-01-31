台湾人事: 央行总裁彭淮南称任期到了,想休息--立法委员

台湾经济指标预测--3月29日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透台北1月31日 - 台湾本地电视媒体--非凡电视台周四引述两位立法委员表示,台湾央行总裁彭淮南对他们表示,"他的任期到了,想休息".
国民党籍立法委员赖士葆说,彭淮南周四午后与他见面时对他表示,他(彭淮南)跟总统说过,他的家人希望他任期到了以后,可以缷任总裁的职位,他也表示,彭淮南未向他表示马英九总统的回应为何.
另一位国民党籍立委卢秀燕也转述彭淮南的话表示,他(彭淮南)说他已做了(总裁)十五年,过年都没办法好好过,他也觉得说如果他能够告老还乡,他非常的高兴,他看来不恋栈(总裁位子),很向往退休生活.
台湾总统马英九周四于一场媒体聚会中,针对外界甚嚣尘上的行政院长及央行总裁即将更换传闻表示一切观察评估中.
彭淮南今年74岁.在前总裁许远东于1998年华航飞机失事后,临危接下央行总裁一职,15年期间历经李登辉、陈水扁以及马英九三任总统.
台湾央行一向被视为独立机关,彭淮南任内尽管几度国际油价飙涨,但台湾并未发生严重的通膨危机,这也是彭淮南民调支持度高居不坠的原因之一.台湾政坛先前也传出历任总统有意延揽他入阁的声音,但彭淮南一向以"总裁是最后一项公职"的答案,婉拒了外界的猜测.(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 钱多无需求，两大银行松口将降短率 * 央行官员称，尽量帮银行收多余资金 * 短票利率大持稳，估下周有下调空间 * 投信和寿险抽资金，RP利率稳中趋下 记者 罗两莎 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资金调度人士称，今天市场资金更趋 浮滥，在没有到期、更无新增需求之下，部分大型行库开始反应市场资金情势，略微拉低拆 款利率，对银行跨季拆款利率在0.37-0.38%，对票券商亦降为0.42%。 对于近日市场资金趋宽松，一不愿具名央行官员表示，除外资汇入外，部分因素是农历 春节后通货持续回笼，市场多出来的资金，央行会尽量帮忙回收；〞这个月情况比较特殊， 即是月底也是季底，目前整个市场资金情况是宽松的。〞 两家大型银行资调人员均称，今天几乎没有做拆出，但不是不做而是没有需求，利率则 无变化，近来市场资金更形宽松，季底过后利率料将下调。 〞利率应该会下来一点点，这两天台币很强，外资进来很多，钱很多，但都没人要拆。 〞前述其中一大型银行资调人员说。 另一大型