台湾人事: 央行总裁彭淮南称任期到了,想休息--立法委员

路透台北1月31日 - 台湾本地电视媒体--非凡电视台周四引述两位立法委员表示,台湾央行总裁彭淮南对他们表示,"他的任期到了,想休息".

国民党籍立法委员赖士葆说,彭淮南周四午后与他见面时对他表示,他(彭淮南)跟总统说过,他的家人希望他任期到了以后,可以缷任总裁的职位,他也表示,彭淮南未向他表示马英九总统的回应为何.

另一位国民党籍立委卢秀燕也转述彭淮南的话表示,他(彭淮南)说他已做了(总裁)十五年,过年都没办法好好过,他也觉得说如果他能够告老还乡,他非常的高兴,他看来不恋栈(总裁位子),很向往退休生活.

台湾总统马英九周四于一场媒体聚会中,针对外界甚嚣尘上的行政院长及央行总裁即将更换传闻表示一切观察评估中.

彭淮南今年74岁.在前总裁许远东于1998年华航飞机失事后,临危接下央行总裁一职,15年期间历经李登辉、陈水扁以及马英九三任总统.