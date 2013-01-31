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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 18:23 BJT

更正-标题新闻: 阿拉斯加海岸发生6级地震,震中深度6.2英里,在亚历山大港口以南47英里--美国地质调查局

(地震震级应为"6级",非"6.2级")

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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