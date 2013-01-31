专家观点: 中国要提高对外投资收益率,并在全球投资协议谈判中发挥积极作用

路透北京1月31日 - (本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自"中国对外投资的特征与风险"一文,作者何帆,系中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员)

中国在较短的时间内变成了一个越来越重要的对外投资大国.从2004年到2010年间,中国的对外净头寸从2764亿美元上升到17907亿美元，年均增长36.5%。中国对外资产的结构分布中，外汇储备仍然占据绝对优势，而且其比例在全球金融危机后还在进一步加强。在美国金融危机爆发前的2006年，外汇储备占对外资产的比例一度下降到63.9%，但到2010年，已经上升到70.6%。尽管近年来中国的对外直接投资发展势头迅猛，受到国际上的普遍关注，但仍然存在较大规模的顺差。

由于中国的对外资产主要由政府部门的外汇储备投资构成，这也形成了中国对外投资结构中私人部门净流入、政府部门净流出的格局。从另一个角度看，由于政府的外汇储备投资大部分以固定收益的外国政府债券为主，而流入中国的资本主要是直接投资，所以外国在中国的投资主要集中于股权投资，而中国在国外的投资主要表现为债权投资。中国对外投资的现存特征，预示着巨大的效率损失。中国对外资产面临着越来越大的潜在风险。

从效率损失的角度来看。先说直接的损失，即投资收益率的损失。中国的对外资产结构中固定收益产品投资所占的比重畸高。粗略估算，2004年以来中国的对外投资收益率仅为3%左右，不仅低于美国长期国债的收益率（5%左右），也低于国内5年期贷款利率（6%左右）。这意味着中国的对外投资规模越大，发展速度越快，效率损失也越大。从间接的效率损失来看，中国要付出的代价更大。出口导向的经济发展战略使得国内的需求在一定程度上受到抑制，而且使得中国经济更多地受到外部需求震荡的影响，加剧了国内经济的波动性。

中国对外净头寸的不断扩大，也带来了潜在的资产损失问题。因此，当务之急，一是要提高对外投资的收益率，如改革当前外汇储备的管理方式和投资思路，优化投资结构，扩大中国的对外直接投资和股权证券投资规模，二是要加快经济发展战略转型，减少“双顺差”，寻求外部平衡，扩大国内需求，提高国内的创新和研发能力，加快国内资本市场、社会保障体系建设。

中国的对外投资主要体现在外汇储备投资和对外直接投资两个方面。中国外汇储备的主要来源是经常账户顺差和FDI流入。中国的外汇储备中，约有60%~70%持有的是美元资产，而在美元资产中，又以美国国债和机构债为主要投资产品，股票和公司债比例相对较低。中国已经成为美国国债和机构债券的最大外国投资者。持有如此巨大的美国国债和机构债，并未使中国得到更多的优势（如利息优惠、安全保证），相反，由于中国持有的美国国债规模巨大，如果调整其仓位，势必会对美国国债的供需和价格带来巨大的冲击，中国可能不得不付出较大的价格折扣，这将带来巨大的资本损失。美国国债市场一向被视为流动性最强的市场，但对中国这个大买家来说，美国国债已经不再是一个流动性市场了。中国已经深深地陷入了一个美元陷阱。

为摆脱美元陷阱的困境，中国对外汇储备的管理体制也进行了一些改革。其中最引人注目的就是成立了中国投资有限公司（CIC）,但由于CIC所管理的外汇储备规模仍相当有限，国际上对类似CIC这样的主权财富基金的监管越来越严格，随着各个国家纷纷组建主权财富基金，CIC的竞争对手会越来越多，再加上CIC内部的公司治理结构、投资策略亦存在一些内在的缺陷，究竟在多大程度上能扭转中国外汇储备管理面临的困境，尚需进一步观察。

毋庸讳言，中国的对外直接投资才刚刚起步，尽管已经有很多成功的经验，但也有很多沉痛的教训。

中国的对外投资管理体制主要涉及外汇管理体制、行政审批体制、融资体制和政策支持体系。尽管在过去20多年，尤其是最近5年来，中国的对外投资管理体制有了较大的改革，逐渐放权、减少管制、缩减审批期限等，但在某些方面，仍然存在较为严重的缺陷，制约了中国对外投资的进一步发展。

首先，行政审批体制过于复杂，缺乏效率和透明度。其次，缺乏足够的资金支持成为制约很多企业对外投资的瓶颈。再次，对外投资的服务功能不完善。现有的体系难以满足企业对外投资过程中需要的大量服务需求。最后，国际协调不畅，无法有效维护企业在外的利益。

中国对外投资的快速增长，引发了国际社会的普遍关注。各国部分地出于对中国对外投资的疑虑，纷纷调整了有关的政策，加紧了对外国投资的审查和监管。这在当前给中国的对外投资带来了一定的困扰。

第一，对中国企业对外投资影响最大的是各国的安全审查政策。看到中国企业大规模地增加对外投资，美国、澳大利亚以及一些发展中国家，都纷纷强化了其对外国投资的安全审查政策。第二，中国企业在对外投资过程中越来越多地感受到企业社会责任的压力。中国企业在外国投资的时候，由于对当地的经营环境了解不够，往往会遇到很多与社会责任有关的困扰。

第三，国有化也是中国企业对外投资中不得不关注的风险。第四，“竞争中性”原则对中国企业，尤其是国有企业的对外投资可能产生较为深远的影响。此外，关于主权财富基金的监管，在未来也会变得越来越严格。