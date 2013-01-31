专家观点: 中国要提高对外投资收益率,并在全球投资协议谈判中发挥积极作用

台湾经济指标预测--3月29日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
路透北京1月31日 - (本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自"中国对外投资的特征与风险"一文,作者何帆,系中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员)
中国在较短的时间内变成了一个越来越重要的对外投资大国.从2004年到2010年间,中国的对外净头寸从2764亿美元上升到17907亿美元，年均增长36.5%。中国对外资产的结构分布中，外汇储备仍然占据绝对优势，而且其比例在全球金融危机后还在进一步加强。在美国金融危机爆发前的2006年，外汇储备占对外资产的比例一度下降到63.9%，但到2010年，已经上升到70.6%。尽管近年来中国的对外直接投资发展势头迅猛，受到国际上的普遍关注，但仍然存在较大规模的顺差。
由于中国的对外资产主要由政府部门的外汇储备投资构成，这也形成了中国对外投资结构中私人部门净流入、政府部门净流出的格局。从另一个角度看，由于政府的外汇储备投资大部分以固定收益的外国政府债券为主，而流入中国的资本主要是直接投资，所以外国在中国的投资主要集中于股权投资，而中国在国外的投资主要表现为债权投资。中国对外投资的现存特征，预示着巨大的效率损失。中国对外资产面临着越来越大的潜在风险。
从效率损失的角度来看。先说直接的损失，即投资收益率的损失。中国的对外资产结构中固定收益产品投资所占的比重畸高。粗略估算，2004年以来中国的对外投资收益率仅为3%左右，不仅低于美国长期国债的收益率（5%左右），也低于国内5年期贷款利率（6%左右）。这意味着中国的对外投资规模越大，发展速度越快，效率损失也越大。从间接的效率损失来看，中国要付出的代价更大。出口导向的经济发展战略使得国内的需求在一定程度上受到抑制，而且使得中国经济更多地受到外部需求震荡的影响，加剧了国内经济的波动性。
中国对外净头寸的不断扩大，也带来了潜在的资产损失问题。因此，当务之急，一是要提高对外投资的收益率，如改革当前外汇储备的管理方式和投资思路，优化投资结构，扩大中国的对外直接投资和股权证券投资规模，二是要加快经济发展战略转型，减少“双顺差”，寻求外部平衡，扩大国内需求，提高国内的创新和研发能力，加快国内资本市场、社会保障体系建设。
中国的对外投资主要体现在外汇储备投资和对外直接投资两个方面。中国外汇储备的主要来源是经常账户顺差和FDI流入。中国的外汇储备中，约有60%~70%持有的是美元资产，而在美元资产中，又以美国国债和机构债为主要投资产品，股票和公司债比例相对较低。中国已经成为美国国债和机构债券的最大外国投资者。持有如此巨大的美国国债和机构债，并未使中国得到更多的优势（如利息优惠、安全保证），相反，由于中国持有的美国国债规模巨大，如果调整其仓位，势必会对美国国债的供需和价格带来巨大的冲击，中国可能不得不付出较大的价格折扣，这将带来巨大的资本损失。美国国债市场一向被视为流动性最强的市场，但对中国这个大买家来说，美国国债已经不再是一个流动性市场了。中国已经深深地陷入了一个美元陷阱。
为摆脱美元陷阱的困境，中国对外汇储备的管理体制也进行了一些改革。其中最引人注目的就是成立了中国投资有限公司（CIC）,但由于CIC所管理的外汇储备规模仍相当有限，国际上对类似CIC这样的主权财富基金的监管越来越严格，随着各个国家纷纷组建主权财富基金，CIC的竞争对手会越来越多，再加上CIC内部的公司治理结构、投资策略亦存在一些内在的缺陷，究竟在多大程度上能扭转中国外汇储备管理面临的困境，尚需进一步观察。
毋庸讳言，中国的对外直接投资才刚刚起步，尽管已经有很多成功的经验，但也有很多沉痛的教训。
中国的对外投资管理体制主要涉及外汇管理体制、行政审批体制、融资体制和政策支持体系。尽管在过去20多年，尤其是最近5年来，中国的对外投资管理体制有了较大的改革，逐渐放权、减少管制、缩减审批期限等，但在某些方面，仍然存在较为严重的缺陷，制约了中国对外投资的进一步发展。
首先，行政审批体制过于复杂，缺乏效率和透明度。其次，缺乏足够的资金支持成为制约很多企业对外投资的瓶颈。再次，对外投资的服务功能不完善。现有的体系难以满足企业对外投资过程中需要的大量服务需求。最后，国际协调不畅，无法有效维护企业在外的利益。
中国对外投资的快速增长，引发了国际社会的普遍关注。各国部分地出于对中国对外投资的疑虑，纷纷调整了有关的政策，加紧了对外国投资的审查和监管。这在当前给中国的对外投资带来了一定的困扰。
第一，对中国企业对外投资影响最大的是各国的安全审查政策。看到中国企业大规模地增加对外投资，美国、澳大利亚以及一些发展中国家，都纷纷强化了其对外国投资的安全审查政策。第二，中国企业在对外投资过程中越来越多地感受到企业社会责任的压力。中国企业在外国投资的时候，由于对当地的经营环境了解不够，往往会遇到很多与社会责任有关的困扰。
第三，国有化也是中国企业对外投资中不得不关注的风险。第四，“竞争中性”原则对中国企业，尤其是国有企业的对外投资可能产生较为深远的影响。此外，关于主权财富基金的监管，在未来也会变得越来越严格。
值得注意的是，全球统一的国际投资体系尚未建成。现有的投资协议并非一成不变的国际标准，而是正在磨合、谈判中的新规则。未来一段时期，既是全球投资体系面临重大改革的时期，又是中国对外投资高速增长的时期，还是中国综合实力不断壮大、对外开放更加全面和深入的时期。中国有必要也有能力在全球投资协议谈判中发挥更为积极主动的作用，提高议题设计和参与谈判的能力，不仅要更加注意保护中国对外投资的当前利益，而且要统筹兼顾，制定有利于中国未来发展过程中具有动态优势的投资规则，保障中国发展的长远利益。(完) (整理 李文科; 审校 黄凯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 钱多无需求，两大银行松口将降短率 * 央行官员称，尽量帮银行收多余资金 * 短票利率大持稳，估下周有下调空间 * 投信和寿险抽资金，RP利率稳中趋下 记者 罗两莎 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资金调度人士称，今天市场资金更趋 浮滥，在没有到期、更无新增需求之下，部分大型行库开始反应市场资金情势，略微拉低拆 款利率，对银行跨季拆款利率在0.37-0.38%，对票券商亦降为0.42%。 对于近日市场资金趋宽松，一不愿具名央行官员表示，除外资汇入外，部分因素是农历 春节后通货持续回笼，市场多出来的资金，央行会尽量帮忙回收；〞这个月情况比较特殊， 即是月底也是季底，目前整个市场资金情况是宽松的。〞 两家大型银行资调人员均称，今天几乎没有做拆出，但不是不做而是没有需求，利率则 无变化，近来市场资金更形宽松，季底过后利率料将下调。 〞利率应该会下来一点点，这两天台币很强，外资进来很多，钱很多，但都没人要拆。 〞前述其中一大型银行资调人员说。 另一大型