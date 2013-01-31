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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 18:41 BJT

马来西亚央: 维持指标利率于3.00%不变,称通胀仍获得控制

路透吉隆坡1月31日 - 马来西亚央行称:

* 维持指标利率于3.00%不变

* 当前利率对经济有利,通胀仍获得控制

* 全球金融市场紧俏已经消退,但经济成长的下行风险犹存

* 2013年通胀料升温,但仍属温和

* 第四季国内生产总值(GDP)成长可能相当强劲,受国内消费及投资带动.(完)

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