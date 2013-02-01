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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场: 2月1日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月1日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素: --央行存单到期6,873.9亿亿台币

紧缩因素: --央行料发行存单(完)
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