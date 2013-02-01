背景资料: 中国主要省市2013年经济发展目标一览

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
路透2月1日 - 中国地方"两会"已陆续闭幕.从各地政府工作报告可以发现,传统经济发达地区已不再追求高增长,2013年经济成长目标中,上海最低仅为7.5%,北京、广东和浙江紧随其后,都把目标设定在8%.
以下为中国主要省市2012年主要经济指标和2013年政府工作目标一览:
2012年GDP总量 经济成长率 财政收入增速 固定资产投资 社会消费品零售总额
(单位:万亿元) 2012年 2013年 2012年 2013年 2012年 2013年 2012年 2013年
------------ ------------- ------------- ------------- --------------- 北京 1.78 7.7 8 10.3 9 9.3 -- 11.6 -- 上海 2.01 7.5 7.5 9.2 7.5 3.7 -- 9 -- 天津 1.29 13.8 12 21.0 12 18.1 13 15.5 14 重庆 1.15 13.6 12 14.5 12.5 22.9 18 16.0 15
广东 5.70 8.2 8 13.0 10 15.5 15 12.0 12 江苏 5.41 10.1 10 13.8 10 20.2 18 15 15 山东 5.00 9.8 9.5 17.5 12 20.5 17 15 15 浙江 3.46 8 8 9.2 8 21.4 -- 13.5 -- 河南 3.00 10.1 10 18.5 11 22 21 16 16 河北 2.66 9.6 9 15.3 10 20 20 15.5 15 辽宁 2.48 9.5 9.5 17.4 11 23.5 20 15.7 15 四川 2.38 12.6 11 18.4 11 19.3 14 16 14 湖北 2.22 11.3 10 19.4 12 27.6 20 16 15 湖南 2.22 11.3 10 16.2 12 27.5 23 15.3 15 福建 1.97 11.4 11 15.9 12 25.5 20 15.9 15 安徽 1.72 12.1 10 14.9 10 24.2 20 16 14 陕西 1.45 12.9 12.5 18.6 16 28.1 -- 16 -- 江西 1.29 11 10 24.4 15 30.1 20 15.9 15 山西 1.21 10.1 10 17.2 12 24.5 22 16 15
注: 1.以上数据均来自地方政府工作报告或地方官媒报导.
2.--表示数字未知.(完) (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
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路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称