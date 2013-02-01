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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 15:38 BJT

背景资料: 中国主要省市2013年经济发展目标一览

路透2月1日 - 中国地方"两会"已陆续闭幕.从各地政府工作报告可以发现,传统经济发达地区已不再追求高增长,2013年经济成长目标中,上海最低仅为7.5%,北京、广东和浙江紧随其后,都把目标设定在8%.

以下为中国主要省市2012年主要经济指标和2013年政府工作目标一览:

2012年GDP总量 经济成长率 财政收入增速 固定资产投资 社会消费品零售总额

(单位:万亿元) 2012年 2013年 2012年 2013年 2012年 2013年 2012年 2013年

------------ ------------- ------------- ------------- --------------- 北京 1.78 7.7 8 10.3 9 9.3 -- 11.6 -- 上海 2.01 7.5 7.5 9.2 7.5 3.7 -- 9 -- 天津 1.29 13.8 12 21.0 12 18.1 13 15.5 14 重庆 1.15 13.6 12 14.5 12.5 22.9 18 16.0 15

广东 5.70 8.2 8 13.0 10 15.5 15 12.0 12 江苏 5.41 10.1 10 13.8 10 20.2 18 15 15 山东 5.00 9.8 9.5 17.5 12 20.5 17 15 15 浙江 3.46 8 8 9.2 8 21.4 -- 13.5 -- 河南 3.00 10.1 10 18.5 11 22 21 16 16 河北 2.66 9.6 9 15.3 10 20 20 15.5 15 辽宁 2.48 9.5 9.5 17.4 11 23.5 20 15.7 15 四川 2.38 12.6 11 18.4 11 19.3 14 16 14 湖北 2.22 11.3 10 19.4 12 27.6 20 16 15 湖南 2.22 11.3 10 16.2 12 27.5 23 15.3 15 福建 1.97 11.4 11 15.9 12 25.5 20 15.9 15 安徽 1.72 12.1 10 14.9 10 24.2 20 16 14 陕西 1.45 12.9 12.5 18.6 16 28.1 -- 16 -- 江西 1.29 11 10 24.4 15 30.1 20 15.9 15 山西 1.21 10.1 10 17.2 12 24.5 22 16 15

注: 1.以上数据均来自地方政府工作报告或地方官媒报导.

2.--表示数字未知.(完) (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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